Visione d’insieme (Bjorn Giordano, Francesco Bergamini – Genoa Comics Academy)

14 Gennaio 2026
Debutta grazie a Bjorn Giordano una nuova collaborazione tra Lo Spazio Bianco e la Genoa Comics Academy.
Non è la prima volta che la Genoa Comics Academy collabora con Lo Spazio Bianco e siamo felici che questa proposta di collaborazione sia arrivata da uno dei nostri più cari amici: Bjorn Giordano.
Nelle mille cose fatte in questi anni nella produzione di “Cultura” nel settore della Narrazione per Immagini, una di quelle di cui andiamo più orgogliosi sono le collaborazioni aperte e nel caso specifico le collaborazioni in cui sono coinvolti direttamente i nostri allievi ed ex allievi che nell’assunzione di responsabilità che comporta la temutissima “consegna”, riescono a portare a casa risultati complessi ma concreti. In questo senso la struttura della scuola si mette volutamente da parte e attende pazientemente senza generar pressioni o aspettative. L’attesa viene generalmente ripagata dalla sorpresa di leggere e godere di storie, disegni e idee, frutto di un’elaborazione stratificata che i Fumettisti in erba, realizzano in modo mirabile.

Andrea Piccardo presidente di Genoa Comics Academy
Francesco Bergamini

Francesco Bergamini, nato a Genova nel 2005, coltiva fin da piccolo una forte passione per il fumetto. Nel 2018 si iscrive alla Genoa Comics Academy, dove intraprende un percorso di formazione che lo porterà a pubblicare con per Amys. Nel 2025 si trasferisce in Francia per studiare animazione 2D presso Rubika.

Bjorn Giordano

(Collaboratore esterno) Precipita su questo pianeta nel 1973
Si occupa di pittura, fumetto, layout art, illustrazione e animazioni
Oltre al sodalizio con Patrizio Pinna ha collaborato per character design per Sony playstation ha pubblicato con Tinails "This is not a love song n°23" con Gorilla Sapiens Roma ha realizzato la copertina di Tiroide di Marco Parlato ha pubblicato in maniera indipendente: Storie brevi; Cagatelle e Sketchbook (in free download) ha collaborato alla stesura dei testi per il cd di esordio dei Minimal Whale - Marsigli Records
Sta attualmente lavorando alla realizzazione di graphic novels.
Ha realizzato video musicali in animazione per: Il treno - il tempo che passa - Blen Studio m.d.a. - la memoria dell'acqua che scorre Phobos3 - pleiadi; la stella Cannibale.
Ha realizzato un medio metraggio per Radiophonica - Becoming X - ospite Bjorn Giordano terza puntata - youtube.

