Visione d’insieme (Bjorn Giordano, Francesco Bergamini – Genoa Comics Academy)

Francesco Bergamini, nato a Genova nel 2005, coltiva fin da piccolo una forte passione per il fumetto. Nel 2018 si iscrive alla Genoa Comics Academy, dove intraprende un percorso di formazione che lo porterà a pubblicare con per Amys. Nel 2025 si trasferisce in Francia per studiare animazione 2D presso Rubika.
(Collaboratore esterno) Precipita su questo pianeta nel 1973
Si occupa di pittura, fumetto, layout art, illustrazione e animazioni
Oltre al sodalizio con Patrizio Pinna ha collaborato per character design per Sony playstation ha pubblicato con Tinails "This is not a love song n°23" con Gorilla Sapiens Roma ha realizzato la copertina di Tiroide di Marco Parlato ha pubblicato in maniera indipendente: Storie brevi; Cagatelle e Sketchbook (in free download) ha collaborato alla stesura dei testi per il cd di esordio dei Minimal Whale - Marsigli Records
Sta attualmente lavorando alla realizzazione di graphic novels.
Ha realizzato video musicali in animazione per: Il treno - il tempo che passa - Blen Studio m.d.a. - la memoria dell'acqua che scorre Phobos3 - pleiadi; la stella Cannibale.
Ha realizzato un medio metraggio per Radiophonica - Becoming X - ospite Bjorn Giordano terza puntata - youtube.
