Visione d’insieme (Bjorn Giordano, Francesco Bergamini – Genoa Comics Academy)



Non è la prima volta che la Genoa Comics Academy collabora con Lo Spazio Bianco e siamo felici che questa proposta di collaborazione sia arrivata da uno dei nostri più cari amici: Bjorn Giordano.

Nelle mille cose fatte in questi anni nella produzione di “Cultura” nel settore della Narrazione per Immagini, una di quelle di cui andiamo più orgogliosi sono le collaborazioni aperte e nel caso specifico le collaborazioni in cui sono coinvolti direttamente i nostri allievi ed ex allievi che nell’assunzione di responsabilità che comporta la temutissima “consegna”, riescono a portare a casa risultati complessi ma concreti. In questo senso la struttura della scuola si mette volutamente da parte e attende pazientemente senza generar pressioni o aspettative. L’attesa viene generalmente ripagata dalla sorpresa di leggere e godere di storie, disegni e idee, frutto di un’elaborazione stratificata che i Fumettisti in erba, realizzano in modo mirabile.

Andrea Piccardo presidente di Genoa Comics Academy