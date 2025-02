Chris Claremont ritorna per miniserie su Wolverine & Kitty Pride

Lo sceneggiatore Chris Claremont tornerà a scrivere i mutanti questo aprile grazie a una speciale miniserie di cinque numeri incentrata sui personaggi di Wolverine e Kitty Pride.

Disegnata da Damian Couceiro, Wolverine and Kitty Pride fornirà nuove luce sulle avventure della coppia di mutanti in Giappone, narrate nella loro famosa serie di team-up del 1984/1985. Nelle nuove storie, i due affronteranno nuovi villain mentre forgiano l’incredibile legame che li ha ridefiniti come personaggi.

Quando Kitty ha quasi perso la sua anima a causa di Ogun durante il suo viaggio in Giappone, Logan era presente per mantenere la giovane sulla strada del bene. Ma quando una forza misteriosa minaccia le loro vite mentre sono ospiti di Mariko Yashida, ci vorranno tutte le loro abilità di mutanti per proteggere coloro che amano.

Alan Davis, altro storico nome legato agli X-Men, si occuperà di disegnare le cover.