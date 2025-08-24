Box Office USA: Superman oltre i 600 milioni, i Fantastici Quattro si rafforzano

Alla sua settima settimana di programmazione nelle sale USA, Superman di James Gunn oltrepassa ufficialmente la soglia dei 600 milioni di incasso, arrivando a un totale complessivo di 604.4 milioni di dollari, di cui 346 milioni negli USA e 257 nel resto del mondo.

Alla sua sesta settimana di programmazione, si rafforza in maniera decisa invece I Fantastici Quattro – Gli Inizi, che incassa questo weekend altri 5.9 milioni di dollari, con un calo di appena il 34% rispetto al weekend precedente, portandosi così negli USA a un totale di 257.3 milioni di dollari, a cui si aggiungono altri 11 milioni oltreoceano (232 milioni fuori dagli USA), per un totale complessivo di 490 milioni di dollari.

La pellicola Marvel Studios pare avere beneficiato dalla release in digitale del film sull’uomo d’acciaio e ha iniziato già nei giorni scorsi a stabilizzare i propri numeri, e probabilmente con l’arrivo del weekend del Labor Day riuscirà a oltrepassare la cifra simbolo di 500 milioni di dollari.