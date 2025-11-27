Oscar: Brave New World, Fantastici Quattro e Superman in shortlist effetti visivi

27 Novembre 2025
di
Le tre pellicole più vicine alla nomination nella categoria sugli effetti visivi.
Premiooscar

Variety riporta che le pellicole targate Marvel Studios Captain America: Brave New World e I Fantastici Quattro – Gli Inizi sono entrate nella shortlist dei 20 film per le candidature ai premi Oscar nella categoria sugli effetti visivi.

Stessa cosa per il film DC Studios Superman di James Gunn. L’Academy non ha reso nota la top 20 in maniera ufficiale, e ha rifiutato di commentare o confermare se questi film siano passati al turno successivo.

Il periodo di votazione preliminare per la shortlist degli Oscar inizierà lunedì 8 dicembre e terminerà venerdì 12 dicembre. Le shortlist delle 12 categorie saranno annunciate il 16 dicembre, mentre successivamente, il 10 e l’11 gennaio, si terranno i VFX Bake-Off, evento in cui le 10 pellicole finaliste saranno presentate ai membri per la valutazione finale delle nomination, che verranno annunciate ufficialmente il 22 gennaio.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli