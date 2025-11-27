Oscar: Brave New World, Fantastici Quattro e Superman in shortlist effetti visivi

Variety riporta che le pellicole targate Marvel Studios Captain America: Brave New World e I Fantastici Quattro – Gli Inizi sono entrate nella shortlist dei 20 film per le candidature ai premi Oscar nella categoria sugli effetti visivi.

Stessa cosa per il film DC Studios Superman di James Gunn. L’Academy non ha reso nota la top 20 in maniera ufficiale, e ha rifiutato di commentare o confermare se questi film siano passati al turno successivo.

Il periodo di votazione preliminare per la shortlist degli Oscar inizierà lunedì 8 dicembre e terminerà venerdì 12 dicembre. Le shortlist delle 12 categorie saranno annunciate il 16 dicembre, mentre successivamente, il 10 e l’11 gennaio, si terranno i VFX Bake-Off, evento in cui le 10 pellicole finaliste saranno presentate ai membri per la valutazione finale delle nomination, che verranno annunciate ufficialmente il 22 gennaio.