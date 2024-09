Box Office USA: proiezioni lievemente al ribasso per sequel Joker

A tre settimane dall’uscita nelle sale americane, nuove proiezioni indicano che Joker: Folie a Deux, l’atteso sequel sul villain DC Comics interpretato da Joaquin Phoenix e Lady Gaga dovrebbe esordire al box office USA con un incasso di 70 milioni di dollari, 26 milioni in meno rispetto all’apertura di 96.2 milioni del primo capitolo.

Secondo glia analisti, questi numeri non sarebbero un problema per un film che di fatto è un musical, e significherebbe un esordio record per un film musicale dal vivo che non sia prodotto dalla Disney, diventando la settima apertura più alta di sempre per un lungometraggio nel mese di ottobre.

Inoltre, si tratterebbe del debutto più forte per Lady Gaga in un film che la vede protagonista fin da A Star is Born, che incassò 42 milioni di dollari durante il primo weekend di ottobre.

Il sequel, secondo le stime, sta mantenendo un tracking simile al primo capitolo, con una capacità di attrazione molto forte per la fascia maschile intorno ai 25 anni, seguita dagli uomini sotto i 25 e donne sopra la medesima età, con le prevendite molto alte nelle grandi città americane.