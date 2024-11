Bianca Bagnarelli in mostra allo Spazio & di Bologna

Comunicato stampa

Il processo di lavoro di un autore di immagini, che si tratti di una illustrazione o di una storia a fumetti, è il più delle volte invisibile. La mostra Per sparire. La ricerca di Bianca Bagnarelli rivela il processo creativo di Bianca Bagnarelli, una delle maggiori autrici della scena contemporanea.

L’esposizione, curata da Hamelin in collaborazione con Coconino Press e Spazio &, sarà inaugurata mercoledì 13 novembre alle ore 20.00 allo Spazio & di Bologna, in via Guerrazzi 1, e resterà poi aperta a ingresso libero dal 14 novembre all’1 dicembre 2024.

Illustratrice e autrice di fumetti poliedrica, Bagnarelli è salita alla ribalta quest’anno per la prima copertina del 2024 realizzata per la prestigiosa rivista The New Yorker, un’immagine subito diventata virale. Ha collaborato con alcune delle più importanti riviste statunitensi e italiane – tra cui il New York Times, Il Post, Vanity Fair, The Atlantic, Il Foglio, The Milaneser – ed è stata co-fondatrice e autrice di Delebile, uno dei più influenti collettivi italiani di autoproduzioni.

Attraverso animazioni e materiale di repertorio, la mostra cerca di fare luce su quel che accade dal momento in cui un disegno o un racconto sono immaginati fino alla loro realizzazione, svelando il dietro le quinte di alcune delle storie a fumetti di Animali domestici, il nuovo libro di Bagnarelli appena uscito per Coconino Press – Fandango.

Per sparire. La ricerca di Bianca Bagnarelli

14 novembre 2024 – 1 dicembre 2024

Spazio &, via Guerrazzi 1, Bologna

Inaugurazione: mercoledì 13 novembre 2024, ore 20

Orari di apertura: dal 14 al 16 novembre, ore 11 – 18 | 17 novembre: ore 11 – 15 | Dal 18 novembre: dal lunedì al giovedì su prenotazione (segreteria@hamelin.net); dal venerdì alla domenica ore 10 – 13 e ore 16 – 18

Ingresso libero

L’autrice

Bianca Bagnarelli nasce a Milano nel 1988, è illustratrice e fumettista. Le sue illustrazioni sono state pubblicate su testate internazionali come The New Yorker, The New York Times, The Washington Post, The Atlantic, Vanity Fair, National Geographic. Ha realizzato copertine per Penguin, HarperCollins, Einaudi, Feltrinelli, Mondadori, oltre ad aver illustrato tre libri su testi di Kazuo Ishiguro e Chimamanda Ngozi Adichie per la casa editrice Einaudi e per l’editore inglese Faber. Il suo primo libro a fumetti, Fish, è stato premiato nel 2014 con la Gold Medal della Society of Illustrators di New York. Nel 2024 ha realizzato la sua prima cover per il magazine statunitense The New Yorker. Vive e lavora a Bologna.

L’antologia Animali domestici, pubblicata da Coconino Press, raccoglie per la prima volta in volume i racconti brevi a fumetti di Bianca Bagnarelli, apparsi negli anni su varie testate, più alcuni inediti. Quelle di Animali domestici sono storie commoventi e spietate a un tempo, e hanno per protagoniste persone comuni, colte in un momento chiave della loro esistenza. L’autrice racconta piccoli eventi che possono cambiare una vita, le minacce silenziose che assediano le nostre zone di conforto, i grandi compromessi e le piccole crudeltà che ci danno forma, le solitudini annidate negli interstizi della vita sociale e le sfumature indefinibili dei sentimenti. Sono storie di animali domestici, noi umani, che Bianca Bagnarelli definisce in una luce spietata, priva di ogni compiacimento.

A occhi aperti. Disegnare il contemporaneo, il festival

A occhi apertiè un festival internazionale di fumetto e illustrazione curato dall’associazione Hamelin. È nato nel 2023 come evoluzione di BilBObul Festival Internazionale di fumetto, e ne prosegue il percorso con una nuova prospettiva. A occhi aperti, infatti, non si limita a mostrare il valore artistico del fumetto contemporaneo, ma si interroga sui modi in cui questo linguaggio riflette – sia a livello di specchio che di pensiero – alcuni temi della contemporaneità. Ogni edizione del festival è costruita intorno a un argomento che raccoglie alcune delle questioni più urgente del presente e lo esplora attraverso le opere e le voci di artiste e artisti da tutto il mondo: nel 2024 è Corpo a corpo: un fragile equilibrio tra il paesaggio e noi.

Il festival diventa così uno strumento di indagine che, con un programma di mostre, incontri, tavole rotonde, residenze, proiezioni, workshop e una sezione dedicata alle autoproduzioni, compone una riflessione corale sul tema scelto.

Spazio &

Spazio & è un luogo di coworking, condivisione, dialogo tra diverse discipline, scambio tra progetto e città, contenuto e contenitore. In piano centro a Bologna, al numero 1 di via Guerrazzi, ospita all’interno di un palazzo storico le seguenti realtà: Coconino Press (editoria, fumetto e graphic novel), MIRO architetti (architettura e design), OpenQuadra (architettura, design e visual), Lorenzo Rattini (ingegneria e progettazione impiantistica), Leonardo Brunetti (ingegneria), Cineventi (produzione e organizzazione di eventi di cinema), Alessia Fumo (Cooltribes Eventi).