Monstress: serie animata in lavorazione su Amazon

Una serie animata basata su Monstress, la serie a fumetti di Marjorie Liu e Sana Takeda e pubblicata da Image Comics, è attualmente in lavorazione per Amazon, con il coinvolgimento di Steven Maeda, co-creatore ed ex showrunner di One Piece. Lo riporta Variety.

La descrizione ufficiale della potenziale serie di Amazon Prime Video è la seguente: “Ambientata in un mondo fantasy di ispirazione asiatica, ‘Monstress’ racconta la storia di una giovane donna con un mostro che vive letteralmente dentro di lei. In una missione per comprendere il suo passato e vendicare l’omicidio di sua madre, è affiancata da un colorato gruppo di personaggi, tra cui un gatto parlante e una ragazza ibrida metà volpe e metà umana, mentre si ritrovano nel mezzo di una guerra tra forze umane e ultraterrene. Quando il mondo ci trasforma in mostri, ‘Monstress’ si chiede: come possiamo sconfiggere le nostre mostruosità?”

Maeda scriverà e produrra lo show assieme a Tiffany Greshler ed entrambi avranno il ruolo di showrunner del progetto. Produttori esecutivi saranno Jason Brown, Ryan Stayton, Liu and Takeda.

In Italia, Monstress è pubblicato da Mondadori.