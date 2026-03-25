Monstress: serie animata in lavorazione su Amazon

25 Marzo 2026
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In arrivo l'adattamento animato della serie di Marjorie Liu e Sana Takeda.
Monstress

Una serie animata basata su Monstress, la serie a fumetti di Marjorie Liu e Sana Takeda e pubblicata da Image Comics, è attualmente in lavorazione per Amazon, con il coinvolgimento di Steven Maeda, co-creatore ed ex showrunner di One Piece. Lo riporta Variety.

La descrizione ufficiale della potenziale serie di Amazon Prime Video è la seguente: “Ambientata in un mondo fantasy di ispirazione asiatica, ‘Monstress’ racconta la storia di una giovane donna con un mostro che vive letteralmente dentro di lei. In una missione per comprendere il suo passato e vendicare l’omicidio di sua madre, è affiancata da un colorato gruppo di personaggi, tra cui un gatto parlante e una ragazza ibrida metà volpe e metà umana, mentre si ritrovano nel mezzo di una guerra tra forze umane e ultraterrene. Quando il mondo ci trasforma in mostri, ‘Monstress’ si chiede: come possiamo sconfiggere le nostre mostruosità?”

Maeda scriverà e produrra lo show assieme a Tiffany Greshler ed entrambi avranno il ruolo di showrunner del progetto. Produttori esecutivi saranno Jason Brown, Ryan Stayton, Liu and Takeda.

In Italia, Monstress è pubblicato da Mondadori.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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