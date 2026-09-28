I vincitori dei Premi Boscarato 2026

Durante l’edizione 2026 di Treviso Comic Book Festival, che si è svolta dal 25 al 27 settembre, sono stati assegnati come di consueto i Premi Carlo Boscarato, tra i più prestigiosi premi del settore in Italia.

La giuria composta da giornalisti e esperti del settore, ha scelto i seguenti titoli, indicati in grassetto tra tutte le nomination:

MIGLIOR FUMETTO

· Per Aspera ad Astra, di Lorenzo Fonda (Coconino Press)

· Tapum, di Leo Ortolani (Feltrinelli Comics)

· Deflagrazione, di Miguel Vila (Coconino Press)

· La lunga notte dei rospi, di Noemi Vola (Canicola)

· Cattivik – La novell’ grafik’, di Lorenzo La Neve e Spugna (Gigaciao)

· Orbit Orbit, di Caparezza e Aa. Vv. (Sergio Bonelli Ed.)

MIGLIOR FUMETTO INTERNAZIONALE

· Ombre di famiglia – Feeding Ghosts, di Tessa Hulls (Tunué)

· Stretta al cuore, di Štěpánka Jislová (Eris Edizioni)

· Piena, di Alison Bechdel (Rizzoli Lizard)

· La mia vita a 24 fotogrammi al secondo, di Rintaro (Bao Publishing)

· I Seasons vol. 1, di Rick Remender, Paul Azaceta e Matheus Lopes (saldaPress)

· Genitori gonfiabili, di Antonia Kühn (Diabolo Edizioni)

MIGLIOR ARTISTA INTERNAZIONALE

· Sixtine Dano su Sibylline (Bao Publishing)

· Lee Lai su Cannon (Coconino Press)

· Posy Simmonds su Fred (Il Castoro)

· Frederik Peeters su Oleg (COMICON Edizioni)

· Alfonso Font su Storie nere (Sergio Bonelli Editore / Nona Arte)

· Daria Schmitt su Il teschio venuto dalla Svezia (Panini Comics)

MIGLIOR ARTISTA (DISEGNO)

· Chiara Spallotta su La Mala del Brenta (Beccogiallo)

· Vittoria Macioci su Havana Split (Sergio Bonelli Editore)

· Casty su Topolino 3690 – Quattro note in nero (Panini Comics)

· Diego Bonesso su Dragonero n. 158 (Sergio Bonelli Editore)

· Matteo Buffagni su The Magic Order n. 5 (Panini Comics)

· Lelio Bonaccorso su Una storia popolare del calcio (Tunué)

MIGLIOR ARTISTA (SCENEGGIATURA)

· Marco Nucci su Topolino 3690 – Quattro note in nero (Panini Comics), Et voilà le cinéma! (Feltrinelli Comics) e Dylan Dog – Harlech Asylum (Sergio Bonelli Editore)

· Lucio Perrimezzi e Tommaso De Stefanis su Burton (Green Moon Comics)

· Luca Blengino su Toni Bellasalma (Bugs Comics)

· Irene Marchesini su Lyndon. Come il mare sotto la luna (Bao Publishing)

· Teresa Radice su Avila (Bao Publishing)

· Assia Petricelli su Troppo libera (Tunué)

MIGLIOR ARTISTA (DISEGNO E SCENEGGIATURA)

· Miguel Vila su Deflagrazione (Coconino Press)

· VAGA su Fujakkà (Edizioni BD)

· Luca Negri su Fat Lobster (Edizioni BD)

· Fabio Celoni su Paperone in Atlantide (Panini Comics)

· Rita Petruccioli su Medea (Bao Publishing)

· Andrea Bruno su Punica Fides (Sputnik Press)

MIGLIOR ARTISTA (COPERTINA)

· Spugna su Furiosa (Tunué), Cattivik – La Novell’ Grafik’ (Gigaciao) e Absolute Batman 16 (Panini Comics)

· Corrado Mastantuono su Topolino 3690 – Quattro note in nero (Panini Comics)

· Anna Dietzel su Strega di Frassino (Maledizioni)

· Alessandro Baggi su La Fine del Mondo Rivista – n. 7 e 8 (Il Manifesto)

· Massimiliano Veltri su Burton (Green Moon Comics)

· Simone Angelini su Finzioni – Agosto 2026 (Domani Editoriale)

ARTISTA RIVELAZIONE – PREMIO CECCHETTO

· Riccardo Atzeni su Devo andare nello spazio (Bao Publishing)

· Sciospen su Zeng-He (Cityland Comix)

· Eugenia Erba su Squame (Eris Edizioni)

· Mel The Sketcher su Anatomia di me (Eris Edizioni)

· Mariagiulia Pedrotti su Clipping (Eris Edizioni)

· Michele De Stefano su Una maxi storia di vendetta (Coconino Press)

· Marco About su Tutto è bene quel che finisce (In Your Face Comix)

· Giovanni Gioz Scarduelli su Corpo a corpo (Terre di Mezzo)

· Sassoraviolo su Bagatto (Mercurio Books)

· Isotta Santinelli su Si torna sempre dove si è stati male (Gallucci Editore)

· Francesco Lo Manto su Dylan Dog Color Fest (Sergio Bonelli Editore)

· Andrea Sestante su Yekatit 12 (Tunué)

MIGLIOR REALTÀ EDITORIALE ITALIANA

· Coconino Press

· Diabolo Edizioni

· Bao Publishing

· Canicola

· Tunué

· In Your Face Comix

MIGLIOR COLORISTA

· Alessandra Amorotti su Paperone in Atlantide (Panini Comics)

· Savuland su Dragon Village (Gigaciao)

· Adele Matera su Il confine 11 e Nero 9 (Sergio Bonelli Editore)

· Igor Monti su Batman: La Leggenda Immortale e The Witcher: Una questione di prezzo (Panini Comics)

· Isabella Tiveron su Fine (Coconino Press)

MIGLIOR FUMETTO WEB

· Quel che resta del parco, di Aa. Vv. (Stormi.info)

· Betterland, di Albhey Longo (Tacotoon.com)

· Il premio, di Samuel Daveti e Lorenzo Palloni (Mammaiuto.it)

· Ashen Memories, di Elena Toma (Koomy.it)

· Fumettini Tristini, di Chiara Croce (@fumettinitristini)

· Luski, di Michele Testori (@luski.psd)

MIGLIOR FUMETTO PER UN PUBBLICO GIOVANE

· Da che parte stai? Tutti siamo chiamati a scegliere, di Alessio Pasquini, Emiliano Pagani, Loris De Marco e Pietro Grasso (Tunué)

· Violante, di Elena Triolo (Il Castoro)

· Fantasista – vol. 1 La via dell’oro, di Enrico Marigonda e Sara Natucci (Il Castoro)

· Barbascura spiega gli animali e Sio li disegna, di Barbascura X e Sio (Gigaciao)

· Occhi di cane, di Alec Trenta (Gallucci Editore)

· Pruzzi e la festa di compleanno, di Chiara Baglioni (Beccogiallo)

PREMIO ELENA XAUSA TRA FUMETTO E ILLUSTRAZIONE (in collaborazione con Illustri Festival)

· Noemi Vola su La lunga notte dei rospi (Canicola) (@volanoemi)

· Majid Bita su L’autobus incantato (Canicola) (@majid_bita)

· Rita Petruccioli su Medea (Bao Publishing) (@rita.pretruccioli)

· Margherita Tramutoli su La Revue 13 (Fandango) e Mappe n. 9 (Touring Club Italiano) (@itslatram)

· Anna Dietzel su Strega di Frassino (Maledizioni) (@anna.dietzel)

· Pastaacolazione su Sand Marrow (Hollow Press) (@pastaacolazione)

PREMIO GREEN BOSCAR – LIBRI PER L’AMBIENTE

· Fine, di Isabella Tiveron (Coconino Press)

· La scommessa del Tanuki, di Emilia Cinzia Perri e Silvia Vanni (Il Castoro)

· Guida pratica al Solarpunk, di Aa. Vv. (Future Fiction)

· La Revue 17, con Le sentinelle del clima, di Alice Facchini e Fiordip, e Gli orsi e noi, di Andrea Turco e Anna Cercignano (Fandango)

· Dieci anni per salvare il mondo, di Aa. Vv. (Morellini Editore)

· Mega Tree Majokko, di Daw e Jacopo Moruzzi (Gigaciao)

· 50 animali in via di estinzione, di Aa. Vv. (Tomodachi Press)

· Pagine Verdi, di Aa. Vv. (Attaccapanni Press)

· Senza Parole, di Aa. Vv. (Scomodo / Greenpeace)

PREMIO INKITCHEN PIOLA PER LA MIGLIOR AUTOPRODUZIONE

La ballata dei sassi gialli, di Foglie Gialle e Sasso Raviolo