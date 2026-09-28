I vincitori dei Premi Boscarato 2026

Durante l’edizione 2026 di Treviso Comic Book Festival, che si è svolta dal 25 al 27 settembre, sono stati assegnati come di consueto i Premi Carlo Boscarato, tra i più prestigiosi premi del settore in Italia.
La giuria composta da giornalisti e esperti del settore, ha scelto i seguenti titoli, indicati in grassetto tra tutte le nomination:
MIGLIOR FUMETTO
· Per Aspera ad Astra, di Lorenzo Fonda (Coconino Press)
· Tapum, di Leo Ortolani (Feltrinelli Comics)
· Deflagrazione, di Miguel Vila (Coconino Press)
· La lunga notte dei rospi, di Noemi Vola (Canicola)
· Cattivik – La novell’ grafik’, di Lorenzo La Neve e Spugna (Gigaciao)
· Orbit Orbit, di Caparezza e Aa. Vv. (Sergio Bonelli Ed.)
MIGLIOR FUMETTO INTERNAZIONALE
· Ombre di famiglia – Feeding Ghosts, di Tessa Hulls (Tunué)
· Stretta al cuore, di Štěpánka Jislová (Eris Edizioni)
· Piena, di Alison Bechdel (Rizzoli Lizard)
· La mia vita a 24 fotogrammi al secondo, di Rintaro (Bao Publishing)
· I Seasons vol. 1, di Rick Remender, Paul Azaceta e Matheus Lopes (saldaPress)
· Genitori gonfiabili, di Antonia Kühn (Diabolo Edizioni)
MIGLIOR ARTISTA INTERNAZIONALE
· Sixtine Dano su Sibylline (Bao Publishing)
· Lee Lai su Cannon (Coconino Press)
· Posy Simmonds su Fred (Il Castoro)
· Frederik Peeters su Oleg (COMICON Edizioni)
· Alfonso Font su Storie nere (Sergio Bonelli Editore / Nona Arte)
· Daria Schmitt su Il teschio venuto dalla Svezia (Panini Comics)
MIGLIOR ARTISTA (DISEGNO)
· Chiara Spallotta su La Mala del Brenta (Beccogiallo)
· Vittoria Macioci su Havana Split (Sergio Bonelli Editore)
· Casty su Topolino 3690 – Quattro note in nero (Panini Comics)
· Diego Bonesso su Dragonero n. 158 (Sergio Bonelli Editore)
· Matteo Buffagni su The Magic Order n. 5 (Panini Comics)
· Lelio Bonaccorso su Una storia popolare del calcio (Tunué)
MIGLIOR ARTISTA (SCENEGGIATURA)
· Marco Nucci su Topolino 3690 – Quattro note in nero (Panini Comics), Et voilà le cinéma! (Feltrinelli Comics) e Dylan Dog – Harlech Asylum (Sergio Bonelli Editore)
· Lucio Perrimezzi e Tommaso De Stefanis su Burton (Green Moon Comics)
· Luca Blengino su Toni Bellasalma (Bugs Comics)
· Irene Marchesini su Lyndon. Come il mare sotto la luna (Bao Publishing)
· Teresa Radice su Avila (Bao Publishing)
· Assia Petricelli su Troppo libera (Tunué)
MIGLIOR ARTISTA (DISEGNO E SCENEGGIATURA)
· Miguel Vila su Deflagrazione (Coconino Press)
· VAGA su Fujakkà (Edizioni BD)
· Luca Negri su Fat Lobster (Edizioni BD)
· Fabio Celoni su Paperone in Atlantide (Panini Comics)
· Rita Petruccioli su Medea (Bao Publishing)
· Andrea Bruno su Punica Fides (Sputnik Press)
MIGLIOR ARTISTA (COPERTINA)
· Spugna su Furiosa (Tunué), Cattivik – La Novell’ Grafik’ (Gigaciao) e Absolute Batman 16 (Panini Comics)
· Corrado Mastantuono su Topolino 3690 – Quattro note in nero (Panini Comics)
· Anna Dietzel su Strega di Frassino (Maledizioni)
· Alessandro Baggi su La Fine del Mondo Rivista – n. 7 e 8 (Il Manifesto)
· Massimiliano Veltri su Burton (Green Moon Comics)
· Simone Angelini su Finzioni – Agosto 2026 (Domani Editoriale)
ARTISTA RIVELAZIONE – PREMIO CECCHETTO
· Riccardo Atzeni su Devo andare nello spazio (Bao Publishing)
· Sciospen su Zeng-He (Cityland Comix)
· Eugenia Erba su Squame (Eris Edizioni)
· Mel The Sketcher su Anatomia di me (Eris Edizioni)
· Mariagiulia Pedrotti su Clipping (Eris Edizioni)
· Michele De Stefano su Una maxi storia di vendetta (Coconino Press)
· Marco About su Tutto è bene quel che finisce (In Your Face Comix)
· Giovanni Gioz Scarduelli su Corpo a corpo (Terre di Mezzo)
· Sassoraviolo su Bagatto (Mercurio Books)
· Isotta Santinelli su Si torna sempre dove si è stati male (Gallucci Editore)
· Francesco Lo Manto su Dylan Dog Color Fest (Sergio Bonelli Editore)
· Andrea Sestante su Yekatit 12 (Tunué)
MIGLIOR REALTÀ EDITORIALE ITALIANA
· Coconino Press
· Diabolo Edizioni
· Bao Publishing
· Canicola
· Tunué
· In Your Face Comix
MIGLIOR COLORISTA
· Alessandra Amorotti su Paperone in Atlantide (Panini Comics)
· Savuland su Dragon Village (Gigaciao)
· Adele Matera su Il confine 11 e Nero 9 (Sergio Bonelli Editore)
· Igor Monti su Batman: La Leggenda Immortale e The Witcher: Una questione di prezzo (Panini Comics)
· Isabella Tiveron su Fine (Coconino Press)
MIGLIOR FUMETTO WEB
· Quel che resta del parco, di Aa. Vv. (Stormi.info)
· Betterland, di Albhey Longo (Tacotoon.com)
· Il premio, di Samuel Daveti e Lorenzo Palloni (Mammaiuto.it)
· Ashen Memories, di Elena Toma (Koomy.it)
· Fumettini Tristini, di Chiara Croce (@fumettinitristini)
· Luski, di Michele Testori (@luski.psd)
MIGLIOR FUMETTO PER UN PUBBLICO GIOVANE
· Da che parte stai? Tutti siamo chiamati a scegliere, di Alessio Pasquini, Emiliano Pagani, Loris De Marco e Pietro Grasso (Tunué)
· Violante, di Elena Triolo (Il Castoro)
· Fantasista – vol. 1 La via dell’oro, di Enrico Marigonda e Sara Natucci (Il Castoro)
· Barbascura spiega gli animali e Sio li disegna, di Barbascura X e Sio (Gigaciao)
· Occhi di cane, di Alec Trenta (Gallucci Editore)
· Pruzzi e la festa di compleanno, di Chiara Baglioni (Beccogiallo)
PREMIO ELENA XAUSA TRA FUMETTO E ILLUSTRAZIONE (in collaborazione con Illustri Festival)
· Noemi Vola su La lunga notte dei rospi (Canicola) (@volanoemi)
· Majid Bita su L’autobus incantato (Canicola) (@majid_bita)
· Rita Petruccioli su Medea (Bao Publishing) (@rita.pretruccioli)
· Margherita Tramutoli su La Revue 13 (Fandango) e Mappe n. 9 (Touring Club Italiano) (@itslatram)
· Anna Dietzel su Strega di Frassino (Maledizioni) (@anna.dietzel)
· Pastaacolazione su Sand Marrow (Hollow Press) (@pastaacolazione)
PREMIO GREEN BOSCAR – LIBRI PER L’AMBIENTE
· Fine, di Isabella Tiveron (Coconino Press)
· La scommessa del Tanuki, di Emilia Cinzia Perri e Silvia Vanni (Il Castoro)
· Guida pratica al Solarpunk, di Aa. Vv. (Future Fiction)
· La Revue 17, con Le sentinelle del clima, di Alice Facchini e Fiordip, e Gli orsi e noi, di Andrea Turco e Anna Cercignano (Fandango)
· Dieci anni per salvare il mondo, di Aa. Vv. (Morellini Editore)
· Mega Tree Majokko, di Daw e Jacopo Moruzzi (Gigaciao)
· 50 animali in via di estinzione, di Aa. Vv. (Tomodachi Press)
· Pagine Verdi, di Aa. Vv. (Attaccapanni Press)
· Senza Parole, di Aa. Vv. (Scomodo / Greenpeace)
PREMIO INKITCHEN PIOLA PER LA MIGLIOR AUTOPRODUZIONE
La ballata dei sassi gialli, di Foglie Gialle e Sasso Raviolo