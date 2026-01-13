Ben Grimm incontra i wakandiani nel quarto teaser di Avengers: Doomsday

I Marvel Studios hanno diffuso il quarto teaser trailer di Avengers: Doomsday, il nuovo capitolo cinematografico sugli eroi più potenti della Terra diretto dai fratelli Joe e Anthony Russo, che vede l’incontro tra Ben Grimm e i Wakandiani, oltre alla ricomparsa di Namor. Lo potete vedere di seguito.
La pellicola, che uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, vede nel cast Vanessa Kirby, Chris Hemsworth; Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romjin, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal e Robert Downey jr.