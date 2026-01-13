Ben Grimm incontra i wakandiani nel quarto teaser di Avengers: Doomsday

13 Gennaio 2026
di
Diffuso ufficialmente il nuovo teaser della pellicola Marvel Studios.
Bengrimm doomsday

I Marvel Studios hanno diffuso il quarto teaser trailer di Avengers: Doomsday, il nuovo capitolo cinematografico sugli eroi più potenti della Terra diretto dai fratelli Joe e Anthony Russo, che vede l’incontro tra Ben Grimm e i Wakandiani, oltre alla ricomparsa di Namor. Lo potete vedere di seguito.

La pellicola, che uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, vede nel cast Vanessa KirbyChris HemsworthAnthony MackieSebastian StanPaul RuddWyatt Russell, Tenoch HuertaEbon Moss-BachrachSimu LiuFlorence PughKelsey GrammerLewis PullmanDanny RamirezJoseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romjin, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal Robert Downey jr.

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Your email address will not be published.

