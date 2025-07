I nuovi annunci di Milan Games Week & Cartoomics 2025

Organizzata da Fiera Milano con Fandango Club Creators, la nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics porterà dal 28 al 30 novembre il meglio di tutti i mondi che rendono unica la pop culture. Videogiochi, eSport, giochi da tavolo, fumetti, manga, cinema, cosplay, musica, spettacolo e molto altro ancora riempiranno i padiglioni 9, 11, 14 e 18 di Fiera Milano (Rho).

I PADIGLIONI DI MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS 2025

Quattro spazi esclusivi, che saranno teatro del più grande spettacolo dedicato alla cultura geek e nerd, per la gioia dei tantissimi appassionati attesi.

Due padiglioni accoglieranno la maggior parte dei contenuti di natura digitale, con particolare attenzione al vasto e sconfinato mondo dei videogiochi, mentre gli altri saranno maggiormente focalizzati sul vasto mondo analogico di MGWCMX 2025, dai giochi da tavolo ai collezionabili.

IL GRANDE SHOW DEL FUMETTO

Se il videogioco sarà grande protagonista durante i tre giorni di MGWCMX 2025, il mondo dell’editoria non sarà di certo da meno. Grazie alla presenza delle più importanti case editrici di fumetti e manga di livello nazionale, i visitatori potranno costantemente viaggiare tra Occidente e Oriente, per scoprire tutte le novità, recuperare gli arretrati e incontrare occhi negli occhi gli autori che, attraverso le loro storie, ci fanno appassionare ogni giorno. Tante le realtà già confermate, come Panini Comics, Star Comics, J-POP Manga, Mirage Comics, Saldapress, Gigaciao (la casa editrice fondata da Sio, Fraffrog, Dado e Giacomo Bevilacqua nel 2022), Tomodachi Press (la casa editrice indipendente, fondata nel 2025 da Dario Moccia, Davide Masella e Luca Molinaro, sarà per la prima volta a Milan Games Week & Cartoomics), Dynit, Jundo, ReNoir Comics e Gaijin con ospite speciale Lee “Jimmy” Ji-Min, Tunué, Astorina, A.P.O., Tora Edizioni, Magic Press, Mangasenpai – Sensei Manga, Hikari Edizioni, Feltrinelli Comics, Ishi Publishing, ReBelle Edizioni, ma molte altre saranno annunciate nei prossimi mesi.

Per esaltare comics e manga, saranno allestite due aree ad hoc. ImagiNation sarà interamente dedicata a fumetti, graphic novel e illustrazione, in cui convivono autori affermati e talenti emergenti, editori indipendenti e grandi realtà del settore. Inoltre, verrà allestita una mostra speciale nata dalla mente geniale di Marco Checchetto, che quest’anno ha anche realizzato il poster ufficiale di MGWCMX 2025.

Passando all’altra parte del globo, si arriverà a Electric Town, un vero e proprio paradiso per gli appassionati di manga, anime, webtoon e tutto ciò che ha un forte legame con la cultura orientale e Otaku. Publisher, ospiti, ma anche negozi di figurine e action figure. Insomma, chi più ne ha, più ne metta.

Gli autori, che con i loro lavori contribuiscono ad accrescere costantemente la passione verso questa immortale forma d’arte, a Milan Games Week & Cartoomics 2025 potranno sentirsi valorizzati come mai prima d’ora, grazie a una rinnovata Artist Alley di dimensioni mai viste. Un vero cuore creativo della manifestazione, dove il pubblico potrà incontrare i propri beniamini, che saranno davvero tantissimi quest’anno: Mirka Andolfo, Federico Vicentini, Giuseppe Camuncoli, Giovanni Timpano, Ivan Bigarella, Federica Mancin, Andrea Milana, Zulema Scotto Lavina, e molti altri verranno annunciati nelle prossime settimane!

I NUOVI OSPITI CONFERMATI DI MGWCMX 2025, MA È SOLO L’INIZIO

Dopo l’abbondante parata di superstar già annunciata durante la conferenza stampa di presentazione dello scorso 30 maggio , diversi nomi di caratura internazionale si sono aggiunti al già ricco roster in arrivo a Milan Games Week & Cartoomics 2025.

Per la prima volta in assoluto arriveranno in Italia, grazie a J-POP Manga, Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto, rispettivamente scrittore e disegnatore del manga Pokémon – La Grande Avventura, dedicato ai mostriciattoli tascabili più celebri e amati al mondo. Una presenza straordinaria, che farà esplodere di gioia i fan delle creature nate dalla geniale mente di Satoshi Tajiri. La casa editrice non si ferma qui, annunciando anche la presenza di altri due grandi autori internazionali: Tony Valente, celebre in tutto il mondo per il suo manga Radiant, e Naokuren, che con Tony Valente lavora allo spin-off Radiant: Cyfandir Chronicles.

Oltre al già annunciato maestro del fumetto americano Brian M. Bendis, Mirage Comics cala sul tavolo una schiera di nuovi assi, che si distribuiranno tra il loro stand e l’Artist Alley di MGWCMX 2025. Saranno presenti, infatti, Sara Pichelli, che assieme a Bendis ha dato i natali a Miles Morales; Donald Soffritti, storico autore di Topolino; Rafa Sandoval, che con i suoi disegni di rara bellezza sta lavorando con Jason Aaron ad Absolute Superman; Federico Mele, che vanta nel suo portfolio lavori su testate come Spawn; Trevor Hairsine, celebre a livello globale grazie al Giudice Dredd e Cristiano Soldatich, che nelle sue opere riesce sempre a fare emergere il suo forte legame con il mondo della musica.

Ben delineata anche la squadra di campioni in arrivo con Star Comics, che permetterà al pubblico di incontrare da vicino gli artisti impegnati nei più recenti progetti della casa editrice. Per Manga Issho, la prima rivista europea di manga nata con l’obiettivo di mostrare tutto il potenziale creativo presente nel nostro continente, ci saranno Mirka Andolfo, Gin Zarbo, Adriano Barone, Ivana Murianni e Marco Albiero. In attesa del suo debutto ufficiale questo autunno, non mancherà GUKKEN, la nuova opera sceneggiata da Sio e Dado, con le matite della talentuosa Chiara Zuliani, i quali saranno ovviamente presenti allo stand per incontrare i lettori. Infine, dopo il successo della loro opera prima Awarè, arriveranno a MGWCMX 2025 Alessandro Atzei e Manuele Morlacco, assieme a Federica Pustizzi, con la loro ultima fatica “Per la pioggia e tutto il resto”.

BIGLIETTERIA

I biglietti per garantirsi un posto speciale in prima fila sono disponibili sul sito www.milangamesweek.it. Per onorare e superare il successo da record del 2024, questa edizione si sta già impegnando per essere la più sensazionale e immersiva di sempre, in grado di soddisfare qualsiasi appassionato!