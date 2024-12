Bao Publishing presenta: ZZZGli Scarabocchi di Maicol & Mirco

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di ZZZ, il nuovo volume dell‘Opera Omnia de Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco.

Un flusso inarrestabile, vignetta per vignetta, che compone un fumetto lunghissimo, un’epopea esistenziale e filosofica senza pari nel fumetto, saggezza dolorosa e ironia consapevole.

Dopo ARGH con la prefazione di Adriano Ercolani, SOB con la prefazione di Alessio Trabacchini, BAH con la prefazione di LRNZ, CRACK con la prefazione di Silvia Ballestra, NO! con la prefazione di Andrea Delogu, PFUI con la prefazione di Colapesce, OPS con la prefazione di Nicola Mari, questo è l’ottavo volume della raccolta integrale dell’Opera Omnia degli Scarabocchi di Maicol & Mirco, un oggetto editoriale difficile da inquadrare, a cavallo tra satira lapidaria e fumetto narrativo, che conquista chiunque ci si avvicini.

L’edizione di questa collana integrale si avvale di un book design di interni e copertina studiato da LRNZ e, in questo volume, l’introduzione è di Frank Matano.

Maicol & Mirco

ZZZ

Numero pagine: 192, rosso e nero, formato 13 x 18 cm, brossurato

Prezzo: 15 euro

Uscita: ottobre 2024

ISBN: 9791256210817

Per un’anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

Maicol & Mirco è l’autore de Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco, una comica tragedia quotidiana che da Facebook si è evoluta nella cartacea “Opera Omnia” (attualmente composta di otto volumi: ARGH, SOB, BAH, CRACK, NO!, PFUI, OPS, ZZZ). Ha dato una famiglia a Dio con il suo “Il papà di Dio” (2017) e deliziato i bambini con “Palla Rossa e Palla Blu” (2016) e “Palla Rossa e Palla Blu rotolano ancora” (2019), tutti libri pubblicati da BAO Publishing. Per Coconino Press – Fandango hanno realizzato il primo vero fumetto rosa del mondo: “Hanchi Pinchi e Panchi” (2009), “Gli Arcanoidi” (2018) e “L’Arcanoide” (2019), due “mostruosi” libri gemelli. Per il progetto “Fumetti nei Musei”, in collaborazione con il MIbact ha realizzato due albi: “Hanchi e il ladro sensibile” in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche e “Gul: il cuore delle cose” in collaborazione con la Reggia di Caserta. Ha inoltre pubblicato per Oggi, Sergio Bonelli Editore, Smemoranda, Linus, XL di Repubblica, Rolling Stone, Vice magazine, La Stampa, GBaby. Nel 2023 pubblica “Natura Morta. Una domanda a Giorgio Morandi” (24 Ore Cultura Comics) e nel 2024 “Favole per psicoterapeuti” (BAO Publishing). Dal 2023 i suoi Scarabocchi sono tutti i giorni sulla prima pagina de “il manifesto”. Insegna all’Accademia di Belle Arti L’Aquila. Ha vinto il Premio Tuono Pettinato (2021), il Premio Piero Ciampi a Fumetti nell’ambito del Premio Ciampi (2023), il Premio Sergio Staino al Festival Antani (2024), il premio Giornalistico della Sardegna per Giornalismo a Fumetti (2024) e il Premio della Satira al Festival della Satira di Forte dei Marmi (2024). Un suo autoritratto è nella “Collezione di autoritratti” de Gli Uffizi di Firenze.