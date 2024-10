Bao publishing presenta: The Grocery

Comunicato stampa

BAO Publishing è annuncia l’uscita di The Grocery, di Aurélien Ducodray e Guillaume Singelin, il primo volume della collana BAO Cherry Bomb, diretta e curata da Zerocalcare.

Caterina Marietti e Michele Foschini, editori di BAO, raccontano così la genesi della nuova collana: “Quando abbiamo proposto a Zerocalcare di curare una collana all’interno del catalogo BAO non sapevamo che tipo di fumetti ci avrebbe proposto di pubblicare. Decidendo di seguire la bussola del suo gusto personale in quanto lettore ci ha riportati ai primi tempi della nostra attività, quando spiegavamo ai lettori, quasi scusandoci, che il solo criterio con cui sceglievamo cosa pubblicare era: “Sono i fumetti che ci piace leggere”. Quindi Cherry Bomb è diventata una sfida molto personale anche per noi: fumetti inaspettati, che facciano pensare: Come ho fatto a farne a meno, finora?”

Zerocalcare racconta così la sua selezione: “Ci sono fumetti che avrei sempre voluto leggere in italiano, ma che per qualche motivo nessuno si arrischiava a importare. Mi piace la scusa di essere il tramite tra i miei gusti fumettistici e il pubblico, e lo faccio con la coscienza a posto, perché in questa collana non ci sarà mai nulla con cui io non sia assolutamente in fissa. Il fatto che l’elemento comune sia il mio gusto significa anche che saranno fumetti diversissimi, tra loro e soprattutto da ciò che racconto io abitualmente, ma spero che i lettori riescano a trovarci qualcosa di quello che ci ho trovato io quando li ho scoperti.”

The Grocery sembra rappresentare al meglio le due anime dell’autore romano, che ondeggia tra autorialità e mainstream, da vero Maestro. E lo stesso succede in questa storia in cui personaggi surreali e bizzarri raccontano con una vena dolceamara temi di strettissima attualità.

La storia è ambientata a Baltimora, negli USA. Elliott è appena arrivato nel quartiere, dove suo padre ha rilevato un negozio di alimentari. Si chiede se riuscirà a farsi dei nuovi amici… adattandosi al nuovo ambiente molto più velocemente del previsto. Tra reduci dell’Iraq alla ricerca del proprio posto nel mondo, diabolici boss sopravvissuti a sei scosse della sedia elettrica e una banda di ragazzini sboccati, una storia corale dissacrante e di denuncia sulle storture della società occidentale.

Aurélien Ducoudra, Guillaume Singelin

The Grocery

Numero pagine: 440, colore, formato 19 x 27 cm, cartonato

Prezzo: 29 euro

Uscita: settembre 2024

ISBN: 9791256210497

Per un’anteprima del volume, clicca qui

GLI AUTORI

Aurélien Ducoudray, classe 1973, è giornalista e sceneggiatore. Dopo aver lavorato come reporter e aver realizzato diversi documentari, inizia a scrivere fumetti. Il suo esordio avviene con Championzé, nel 2010, pubblicato da Futuropolis e disegnato da Eddy Vaccaro. Si dedica a diversi progetti, tra cui la miniserie in due volumi Amère Russie per i disegni di Anlor, che gli vale il premio Saint-Michel e il cui primo volume è stato pubblicato in Italia dalla Casa editrice Cosmo con il titolo Cecenia – La guerra dei figli. Nel 2019 scrive Il compleanno di King Jong-il, graphic novel disegnato da Mélanie Allag e pubblicato in Italia da White Star. Il suo progetto di più ampio respiro è sicuramente The Grocery, co-creato insieme al disegnatore Guillaume Singelin e sviluppato a partire dal 2011 al 2016 in più volumi. L’edizione integrale, pubblicata nel 2023, esce in Italia per i tipi di BAO all’interno della collana “Cherry Bomb”, curata da Zerocalcare.

Guillaume Singelin, classe 1987, è un illustratore, animatore e fumettista francese. Attivo anche come storyboardista e come character artist nel campo dei videogiochi, è principalmente noto come fumettista. Tra i suoi lavori, spiccano PTSD (di cui è autore completo e che è stato pubblicato in Italia da Edizioni Bd), la collaborazione con DC Comics su serie come Batman: Urban Legends e DC vs. Vampires: All-Out War e la serie The Grocery, scritta da Aurélien Ducoudray e portata in Italia in edizione integrale da BAO Publishing all’interno della collana “Cherry Bomb” curata da Zerocalcare.