Giorni Felici alla Festa del Cinema di Roma

Giorni felici, il nuovo film di Susanna Nicchiarelli con Carlotta Gamba e Riccardo Scamarcio è stato presentato nel concorso internazionale “Progressive Cinema” alla ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma, alla presenza della regista e del cast.

Tratto dall’omonimo fumetto di ZUZU (edito da Coconino Press), il film è una produzione Vivo Film con Rai Cinema in coproduzione con Tarantula, Be Tv, Orange, Proximus e sarà distribuito prossimamente al cinema da Lucky Red.

Completano il cast del film: Bruno Orlando, Anna Bellato, Leonardo Maddalena, Aurora Di Modugno, Sara Mafodda.

Al centro di Giorni felici c’è il delicato e tumultuoso passaggio all’età adulta, raccontato attraverso la ricerca di sé e della propria identità. Un percorso di trasformazione in cui il corpo, le emozioni e il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo diventano parte di una stessa, sorprendente esperienza di crescita.

La colonna sonora, pubblicata da CAM Sugar, è composta da Gatto Ciliegia Contro Il Grande Freddo. Ad arricchirla, il brano “Col tuo nome” di Giorgio Quarzo Guarascio, in arte Tutti Fenomeni, ispirato proprio dalla visione in anteprima del film e già contenuto nel suo album “Lunedì”. Un’ispirazione reciproca, quella nata dall’incontro tra Susanna e Giorgio, che è andata oltre la musica, contribuendo a dare alla pellicola la sua forma finale.