Bao publishing presenta: “Pinocchio” di Maicol & Mirco

Comunicato stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita in libreria del Pinocchio di Maicol & Mirco, il nuovo fumetto dal genio de Gli Sscarabocchi di Maicol & Mirco.

Pinocchio è un classico senza età, una storia che appartiene all’immaginario di ciascuno di noi e che ha già conosciuto svariati adattamenti e trasposizioni. Ma quando a raccontarla è il genio di Maicol & Mirco, tutto può succedere… anche che la storia vada al contrario! Ecco allora che Pinocchio è un bambino che vuole diventare di legno! Tra ribaltamenti di trama e momenti emozionanti inaspettati, Maicol & Mirco ci consegna un libro destinato a diventare un nuovo classico rispettosissimo del materiale d’origine, ma allo stesso tempo apre direzioni per riflessione nuove.

Un’edizione cartonata dalle fattezze di un libro di fiabe, per leggere e rileggere il capolavoro rivisto di Collodi da Maicol & Mirco come se fosse la prima volta.

Maicol & Mirco sono già stati annunciati tra gli ospiti BAO della prossima edizione di Lucca Comics & Games.

Maicol & Mirco

Pinocchio di Maicol & Mirco

Numero pagine: 144, bicromia, formato 19 x 26 cm, cartonato

Prezzo: 24 euro

Uscita: ottobre 2026

ISBN: 9791256212873

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L’AUTORE

Maicol & Mirco è l’autore de Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco, una comica tragedia quotidiana che da Facebook si è evoluta nella cartacea “Opera Omnia” pubblicata da BAO. Hanno dato una famiglia a Dio con “Il papà di Dio” (2017) e deliziato i bambini con “Palla Rossa e Palla Blu” (2016), tra i candidati ai premi Gran Guinigi di quell’anno, e “Palla Rossa e Palla Blu rotolano ancora” (2019), nel 2024 esce la raccolta “Favole per psicoterapeuti” e nel 2025 esce il fumetto long-form “L’isolo”, tutti libri pubblicati da BAO Publishing. Per Coconino Press – Fandango hanno realizzato il primo vero fumetto rosa del mondo: “Hanchi Pinchi e Panchi” (2009), “Gli Arcanoidi” (2018) e “L’Arcanoide” (2019), due “mostruosi” libri gemelli. Per il progetto “Fumetti nei Musei”, in collaborazione con il MIbact ha realizzato due albi: “Hanchi e il ladro sensibile” in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche e “Gul: il cuore delle cose” in collaborazione con la Reggia di Caserta. Nel 2023 esce “Natura Morta. Una domanda a Giorgio Morandi” (24 Ore Cultura Comics) e disegnano “Ricette del Cavolo” il libro di cucina di Clonsi (Rulez). Dal 2023 gli Scarabocchi sono tutti i giorni sulla prima pagina de “il manifesto”. Hanno inoltre pubblicato per Oggi, Sergio Bonelli Editore, Smemoranda, Linus, XL di Repubblica, Rolling Stone, Vice magazine, La Stampa, GBaby. Insegnano all’Accademia di Belle Arti L’Aquila.

Tra i riconoscimenti ricevuti ci sono: il Premio Tuono Pettinato (2021), il Premio Piero Ciampi a Fumetti nell’ambito del Premio Ciampi (2023), il Premio Sergio Staino al Festival Antani (2024), il premio Giornalistico della Sardegna per Giornalismo a Fumetti (2024) e il Premio della Satira al Festival della Satira di Forte dei Marmi (2024). Un autoritratto è nella “Collezione di autoritratti” de Gli Uffizi di Firenze.

Da dicembre 2025 esce in edicola “La Fine del Mondo” il nuovo mensile a fumetti del quotidiano il manifesto ideato e curato da Maicol & Mirco. A ottobre 2026 è in uscita per BAO “Pinocchio di Maicol & Mirco”.