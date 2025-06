Bao publishing presenta: Senza rabbia non vale nulla

Comunicato Stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita di Senza rabbia non vale nulla il nuovo graphic novel di Holdenaccio, già autore di Umberto e Elliott Smith – Going nowhere.

Anto torna a Taranto – dopo anni passati a inseguire un sogno o semplicemente il miraggio di una vita dignitosa – e scopre che gli stessi interessi economici che hanno tenuto per decenni in scacco la sua città stanno cercando di cementificare un’area in cui risiedono alcuni tra i suoi migliori ricordi di infanzia.

Anto fatica a comunicare in modo significativo con il padre, un uomo che per il lavoro ha dato gli anni migliori della propria vita, rinunciando alle proprie aspirazioni, senza mai vedersi ricompensato con il rispetto e la stabilità in cui sperava.

Eppure, forse, è proprio in quella frattura di incomunicabilità generazionale che si nasconde la chiave per trovare alleati, per dare forza alla comunità, per far sentire la propria voce.

Holdenaccio racconta la sua Taranto, per raccontare in realtà la difficoltà di tutta una generazione nel trovare una collocazione nel mondo che non si è nemmeno preso la briga di fare delle promesse che poi tanto non manterrà.

Holdebaccio

Senza Rabbia non vale Nulla

Numero pagine: 224, bianco e nero, 17×23 cartonato

Prezzo: 24,00 euro

Uscita: aprile 2025

ISBN: 9791256211319

Per un anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

Holdenaccio nasce nel 1990, come Mamma ho perso l’aereo e Piccola peste. Araldo delle melanzane, è quello che lancia la pietra e nasconde la mano o urla a squarciagola nei concertini emocore. Dopo una breve parentesi torinese, dove realizza le sorpresine dell’ovetto di cioccolato, torna a Taranto per fare fumetti. Nel 2019 esordisce con BAO Publishing pubblicando Umberto, cui segue nel 2022 Elliott Smith – Going nowhere. Membro fondatore del collettivo Sbucciaginocchi e dell’etichetta indipendente Melanzine autoproduzioni, ha una lista in cui annota quotidianamente i suoi nuovi nemici.