Bao publishing presenta: “Salva il mondo all’ultimo canestro” vol. 4

Comunicato stampa

BAO Publishing è annuncia un nuovo titolo della linea Aiken, i manga di BAO: Salva il mondo all’ultimo canestro vol. 4 di Nemu Yoko.

In questo capitolo finale il destino della Terra sarà deciso, ma la verità è che anche il destino del gruppo di amiche che sta affrontando questa minaccia dipende dal modo in cui giocheranno le ultime partite. Tra prese di coscienza sentimentali, decisioni su un futuro che non si sa se ci sarà e l’impossibilità di barare nel torneo – perfino se si ricorre al potere del dio che le sta assistendo in questo percorso assurdo – le ragazze del club di basket femminile si capiranno, si accetteranno, e comunque vada, saranno amiche fino alla fine!

Nemu Yoko

Salva il mondo all’ultimo canestro vol.4

Numero pagine: 192, b/n, formato 12.6 x 18 cm, brossurato

Prezzo: 8.90 euro

Uscita: giugno 2025

ISBN: 9791256211371

Per un anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

Debutta nel 2004 sulla rivista Feel Young di Shodensha, raccontando con uno stile originale storie di vita familiare. Dal 2008 realizza sulla stessa rivista la serie Gozen 3-ji no Muhōchita (adattato nel 2013 per schermo su BeeTv), e l’anno successivo il seguito Gozen 3-ji no Kikenchitai. Dal 2011 pubblica invece su Monthly Flowers di Shogakukan Toriaezu chikyuu ga horobiru mae ni e a partire dal 2020 pubblica, ancora una volta su Feel Young, Guardami, Mukai!, il quale riceve un adattamento televisivo in onda su Nippon TV nel corso del 2023. La sua prima opera pubblicata da BAO Publishing nella collana Aiken è Io, lui e il gatto.