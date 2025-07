Bao publishing presenta: “Saga” Vol 12

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita di Saga volume 12 firmato da Brian K. Vaughan ai testi e Fiona Staples ai disegni.

Prosegue la narrazione di Hazel, ormai dodicenne, che insieme alla madre Alana e al fratellastro Scudiero fanno ora parte del personale del circo spaziale di Whist. Non che l’universo abbia smesso di cercarli, anzi: vecchi nemici e nuovi segugi sono sulle loro tracce, proprio mentre qualcosa di enorme cambia negli equilibri della guerra tra Wreath e Landfall, in corso ormai da secoli. I personaggi che più avrebbero bisogno di essere riuniti sono così sparpagliati ai quattro angoli del cosmo che è difficile avere la certezza che riusciranno a ritrovarsi. Il cast, sempre più ampio, contribuisce alla narrazione corale di questa serie giunta ormai a due terzi, che come annunciato dagli autori sarà in tutto di diciotto volumi.

Brian K. Vaughan, Fiona Staples

Saga Vol 12

Numero pagine: 152, colore, 15.7×23.6 brossurato

Prezzo: 17,00 euro

Uscita: luglio 2025

ISBN: 97912562111104

Per un anteprima del volume, clicca qui

GLI AUTORI

Brian K. Vaughan è uno scrittore americano di fumetti e serie televisive. Nonostante abbia iniziato a scrivere per personaggi DC Comics e Marvel come X-Men e Batman, è famoso soprattutto per le sue opere originali, tra cui vanno ricordate Y – L’ultimo Uomo, Ex Machina, Runaways e L’orgoglio di Baghdad, per le quali ha vinto quattro premi Eisner. Per la televisione, ha fatto parte del team creativo della serie Lost, per la quale è stato nominato per il premio Writers Guild of America come migliore serie drammatica. Tra le sue opere più recenti Paper Girls (da cui è stata tratta la serie originale Amazon Prime Video, uscita nel 2022), Sentinelle d’inverno e The Private Eye, tutte pubblicate in Italia da BAO Publishing.

Fiona Staples è una disegnatrice canadese in rapida ascesa nel mondo dei comics americani. Dopo aver debuttato come colorista di Button Man su 2000 AD, ha acquisito notorietà e consensi come disegnatrice per opere come The Secret History of The Authority: Hawksmoor e North 40 per Wildstorm e Mystery Society per IDW Publishing, al punto da realizzare le copertine per Superman/Batman.