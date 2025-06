Bao publishing presenta: Nodi

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare Nodi l’autobiografico esordio a fumetti di Fiamma.

Un giorno Fiamma decide di aprire l’hard disk della sua coscienza, e di spulciare i file delle emozioni che ignora o nasconde a se stessa da troppo tempo. Le è riuscito in qualche modo di raccontarsela per anni, ma poi è arrivata la pandemia, e quando tutto il mondo si è fermato in lockdown, lei si è accorta di essere proprio bloccata.

Qualcosa le ha fatto cambiare la traiettoria della propria vita, e sebbene formalmente sia una persona socialmente inserita e professionalmente realizzata, le manca qualcosa di importante.

Le farebbe bene parlarne con qualcuno, ma le due presenze più a portata di mano in questo confinamento non sono di grande aiuto: Vanda, una gatta parlante con troppe opinioni e che non è capace di tenerle per sé e Brigitta… un enorme groviglio di capelli annodati, senziente ma completamente ignara del mondo, che ha bisogno di risolversi almeno quanto ne ha Fiamma, visto che rappresenta proprio il suo tumulto interiore, i suoi dubbi e le sue incertezze.

Potranno mai queste tre risolvere l’impasse in cui si trova Fiamma? Forse la soluzione in realtà è sotto ai loro occhi, e ancora di più sotto quelli di chi sta leggendo questa storia.

Per un anteprima del volume, clicca qui

L’AUTRICE

Fiamma è architetta, dottore di ricerca, fumettista. Comincia a disegnare nel 2021 durante la pandemia, un anno dopo inizia a fare i suoi primi fumetti riscrivendo in forma illustrata la sua tesi di dottorato sul dispositivo dei campi profughi e nel 2023 incontra BAO Publishing. Nodi è il suo primo graphic novel. Su Instagram la trovate come @fiamma_nur.