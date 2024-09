Bao publishing presenta: “Love Everlasting” volume 2

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita del secondo volume di Love Everlasting di Tom King (testi) e Elsa Charretier (disegni).



L’incredibile viaggio pulp attraverso l’amore continua nel secondo, epico arco narrativo di questa serie acclamata dalla critica e già nominata ai premi Harvey ed Eisner. Dopo essere saltata da una storia d’amore all’altra, Joan si ritrova intrappolata in una singola storia, invecchiando con l’amore della sua vita invece di fuggire ancora e ancora. E, mentre diventa moglie, madre e nonna, si imbarca in una sanguinosa ricerca per risolvere il suo paradosso temporale, non sapendo ancora come uscirne.

Tom King – dopo anni in DC Comics e Marvel in cui ha rivisitato e reso moderne le storie di alcuni tra i supereroi più iconici di sempre – reinterpreta i romance di metà del secolo scorso come solo lui sa fare, affiancato dallo stile di Elsa Charrettier perfetto per questa storia. Un thriller psicologico in cui niente è mai ciò che sembra e ogni punto di vista viene continuamente ribaltato.

Elsa Charretier, Tom King

Love Everlasting Volume 2

Numero pagine: 136, colore, formato 17 x 26 cm, brossurato

Prezzo: 20 euro

Uscita: agisto 2024

ISBN: 9791256210473

Per un’anteprima del volume, clicca qui

GLI AUTORI

Tom King è un pluripremiato scrittore vincitore di diversi premi Eisner, Ringo e Harvey, noto per il suo lavoro su Mister Miracle, Batman, Visione, The Sheriff of Babylon, Strange Adventures, The Human Target, Superman Up in the Sky e molti altri. I suoi lavori sono apparsi numerose volte nella lista dei best seller del New York Times. La miniserie Visione, scritta nel 2021, è stata l’ispirazione per la serie televisiva di successo WandaVision. Prima della sua carriera di scrittore, King ha servito all’estero come ufficiale antiterrorismo della CIA nei teatri di guerra in Iraq e Afghanistan. Vive a Washington DC con la moglie e tre figli.

Elsa Charretier è fumettista e scrittrice. Nella sua carriera ha illustrato numerosi libri per DC Comics, Marvel Comics, IDW Publishing, Random House, Disney e Lucasfilm, per poi spostare il focus su progetti indipendenti, in particolare November con Matt Fraction e Love Everlasting con Tom King (entrambi pubblicati da Image Comics). In collaborazione con PK Colinet, cofondatore del loro studio Big Head Little Arms, ha gestito con successo quattro grandi campagne Kickstarter e ha lanciato un canale YouTube di approfondimento sui fumetti.