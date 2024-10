Bao publishing presenta: Little Monsters

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita di Little Monsters di Jeff Lemire e Dustin Nguyen.

Gli ultimi bambini sulla Terra, che si dà il caso che siano anche vampiri, per tutto il tempo che riescono a ricordare sono stati soli tra le rovine dell’umanità, ma pare che alla fine non lo siano… e questa è la notte in cui tutto cambierà. Cominciano a dubitare delle regole che, decenni prima, hanno ricevuto dagli anziani per la loro sicurezza, in un mondo devastato e che ha smesso di crescere, di evolvere, di vivere davvero, proprio come loro.

Lo sceneggiatore canadese e l’artista californiano – che i lettori BAO conoscono per le saghe fantascientifiche Descender e Ascender – raccontano l’epopea di un gruppo di giovani vampiri persi in un mondo che non hanno mai imparato a conoscere. La serie completa raccolta in un unico volume.

APPUNTAMENTI:

Durante Lucca Comics & Games, Dustin Nguyen dedicherà in anteprima le copie Little Monsters allo stand BAO Publishing.

Dustin Nguyen, Jeff Lemire

Little Monsters

Numero pagine: 336, Colore, formato 17 x 26 cm, cartonato

Prezzo: 26 euro

Uscita: ottobre 2024

ISBN: 9791256210794

GLI AUTORI

Jeff Lemire (1976) è uno sceneggiatore e fumettista canadese. Tra i suoi lavori più personali, Essex County (2000) è quello che lo ha reso noto al grande pubblico e che gli è valso numerosi premi. In Canada, l’opera è stata dichiarata uno dei cinque romanzi più importanti del decennio. Nel 2009, per l’etichetta Vertigo della DC, crea la serie Sweet Tooth. Nel 2012 pubblica il graphic novel Il saldatore subacqueo, di cui è autore completo. Nel 2015, per la Image Comics, dà vita alla serie Descender, epopea fantascientifica in coppia con l’artista Dustin Nguyen e pubblicata in Italia da BAO Publishing. Oltre Descender, BAO Publishing porta in Italia Plutona (2016), disegnato da Emi Lenox, e Black Hammer (2017), creata in coppia con il disegnatore Dean Ormston. Di questa serie, che nel 2018 è valsa a Lemire il premio Gran Guinigi come Miglior Sceneggiatore al Lucca Comics & Games, sono stati realizzati diversi spin-off tra cui Sherlock Frankenstein e la Legione del male (su disegni di David Rubín), Quantum Age (su disegni di Wilfredo Torres), Black Hammer ’45 (scritta insieme a Ray Fawkes e disegnata da Matt Kindt) e Dottor Andromeda e il regno dei domani perduti (con i disegni di Max Fiumara). Sempre per la Casa editrice milanese, ha pubblicato A.D. – After Death, di cui ha realizzato i disegni su testi di Scott Snyder, e Niente da perdere, opera di cui è autore completo. Nel 2018 scrive la serie Royal City, di cui è autore completo, e nel 2019 la serie noir sovrannaturale Gideon Falls, realizzata dal disegnatore italiano Andrea Sorrentino. Nel 2020, ancora una volta in coppia con Dustin Nguyen, dà vita alla serie Ascender, seguito fantasy dell’acclamata epopea fantascientifica Descender. L’anno successivo, realizza un nuovo graphic novel come autore completo dal titolo L’acchiapparane. A giugno 2021, la serie Sweet Tooth diventa una serie televisiva targata Netflix. Nello stesso anno realizza Berserker Scatenato, per i disegni di Mike Deodato Jr, mentre nel 2022 scrive un nuovo spin-off della serie Black Hammer, dal titolo Skulldigger + Skeleton Boy (disegni di Tonci Zonjic) e Primordial, un volume autoconclusivo che lo vede di nuovo in coppia con il disegnatore Andrea Sorrentino.

Dustin Nguyen (1976) è un fumettista e illustratore statunitense. Dopo gli esordi nel campo dell’animazione e della grafica, entra nel mondo del fumetto dando vita a collaborazioni con case editrici quali la DC Comics (per la quale disegna alcuni numeri di Authority e di Batman). Nel 2008 diventa disegnatore regolare della serie Detective Comics su testi di Paul Dini. Nel 2015, in coppia con Jeff Lemire, è co-creatore e disegnatore della serie fantascientifica Descender per la Casa editrice Image e pubblicata in Italia da BAO Publishing. Nel 2020 i due autori realizzano Ascender, sequel dai toni fantasy di Descender, sempre pubblicata da BAO Publishing.