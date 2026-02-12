Bao publishing presenta: “Il suo odore dopo la pioggia”

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare Il suo odore dopo la pioggia, il graphic novel dell’autore spagnolo José Luis Munuera tratto dal romanzo best seller di Cédric Sapin-Defour.

Il suo odore dopo la pioggia è la storia di un amore sconfinato. Quello che si crea tra Cédric, un alpinista francese, e Ubac, un bovaro del bernese, è un rapporto che travalica i confini dello spazio e del tempo: da prima dell’arrivo del cane, con la preparazione degli spazi fisici e mentali che quel nuovo compagno occuperà, allo straziante momento in cui i due dovranno dirsi addio.

Dieci anni in cui la vita assume tutto un altro significato, in cui quelli che a noi umani sembrano piccoli gesti hanno invece un significato fondamentale per Ubac, in cui perfino l’odore della pioggia si connota di significati e momenti preziosi.

Un fumetto che, al pari dell’acclamato romanzo, si fa catalizzatore di emozioni pure e parla al cuore di tutti noi, raccontando un legame primordiale destinato a cambiare per sempre la vita e a restituirci il vero significato dell’amore.

José Luis Munuera

Il suo odore dopo la pioggia

Numero pagine: 136, colore, formato 21 x 28 cm, cartonato

Prezzo: 22 euro

Uscita: febbraio 2026

ISBN: 97991256212378

Per un’anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

José Luis Munuera Dopo aver studiato Belle Arti a Granada, si appassiona al mondo del fumetto umoristico grazie a serie francesi come Spirou & Fantasio e Asterix. La sua carriera ha inizio grazie all’incontro con Joann Sfar, con cui crea la serie Les Potamoks, le cui storie vengono successivamente scritte da Morvan, sceneggiatore con cui Munera creerà un sodalizio artistico che nel 2000 li porterà a prendere in mano le redini della serie di Spirou & Fantasio. Il desiderio di raccontare a fumetti storie di ogni genere lo porta a sperimentare diversi stili: nel 2014, in coppia con lo sceneggiatore Juan Díaz Canales, disegna Fraternity, che in Italia viene portato in edizione integrale da Panini Comics. Nel 2021 realizza come autore completo la serie Les Campbell, i cui colori sono affidati a Sedyas. Nasce così un nuovo sodalizio artistico che vedrà i due collaborare sugli adattamenti a fumetti cui Munuera inizia a dedicarsi: Canto di Natale, tratto dall’omonimo romanzo di Dickens, nel 2021; Peter Pan di Kensington, tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, nel 2024; Il suo odore dopo la pioggia, tratto dall’omonimo bestseller di Cédric Sapin-Defour, nel 2025. È proprio questo nuovo titolo a imporlo al pubblico internazionale, con traduzioni in diversi Paesi. Nel 2026, infatti, il graphic novel viene portato in Italia da BAO Publishing.