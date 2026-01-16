Avengers: Doomsday – Visualizzazioni da record per i trailer

The Hollywood Reporter, citando fonti di addetti ai lavori, indicano che i quattro trailer di Avengers: Doomsday diffusi dai Marvel Studios nelle ultime settimane, hanno raggiunto complessivamente 1.02 miliardi di visualizzazioni. I numeri individuali di ciascun teaser non sono stati rivelati, ma si tratta comunque di una cifra enorme, considerando il fatto che si parla di visualizzazioni online puramente organiche, senza alcun collegamento a un evento trasmesso in diretta.
Tale cifra pare confermare che la diffusione di versioni pirata poco prima della loro diffusione ufficiale, non ha smorzato l’entusiasmo dei fan. Secondo gli addetti ai lavori citati dalla rivista di spettacolo, il volume social di ogni teaser è stato in media del 188% superiore rispetto a un lancio tipico di un trailer Marvel, e i quattro teaser combinati ora sono i più visti su Instagram (505 milioni) e TikTok (103 milioni), generando 16 parole trend sulla piattaforma “X” tra cui “Doomsday”, “Steve Rogers”, “Thor”, “X-Men” e infine “Wakanda”.