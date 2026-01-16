Avengers: Doomsday – Visualizzazioni da record per i trailer

16 Gennaio 2026
di
E' record assoluto per i trailer del film diffusi nelle ultime settimane.
Doomsday

The Hollywood Reporter, citando fonti di addetti ai lavori, indicano che i quattro trailer di Avengers: Doomsday diffusi dai Marvel Studios nelle ultime settimane, hanno raggiunto complessivamente 1.02 miliardi di visualizzazioni. I numeri individuali di ciascun teaser non sono stati rivelati, ma si tratta comunque di una cifra enorme, considerando il fatto che si parla di visualizzazioni online puramente organiche, senza alcun collegamento a un evento trasmesso in diretta.

Tale cifra pare confermare che la diffusione di versioni pirata poco prima della loro diffusione ufficiale, non ha smorzato l’entusiasmo dei fan. Secondo gli addetti ai lavori citati dalla rivista di spettacolo, il volume social di ogni teaser è stato in media del 188% superiore rispetto a un lancio tipico di un trailer Marvel, e i quattro teaser combinati ora sono i più visti su Instagram (505 milioni) e TikTok (103 milioni), generando 16 parole trend sulla piattaforma “X” tra cui “Doomsday”, “Steve Rogers”, “Thor”, “X-Men” e infine “Wakanda”.

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

