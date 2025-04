Avengers: Doomsday tra ritorni, sorprese e omissioni

Avengers: Doomsday

La lunga diretta di oltre 5 ore che, nella giornata di giovedì, ha visto i Marvel Studios annunciare ufficialmente la composizione del cast di Avengers: Doomsday, apre la lunga corsa che, tra un anno circa, porterà nelle sale il nuovo capitolo cinematografico sul gruppo di eroi dopo una travagliata fase di sviluppo culminata alcuni mesi fa con il ritorno alla regia del franchise dei fratelli Russo.

Dal punto di vista della promozione, ancora una volta la major ha confermato di riuscire ad attirare fortemente l’attenzione del pubblico di appassionati, in quanto la diretta sui social media è stata seguita fino all’ultimo secondo da migliaia di utenti. Questo ha lasciato inalterata, almeno per il momento, la percezione che i Marvel Studios stiano recuperando una certa presa sul loro pubblico, sconquassata in tempi recenti dai vari problemi che hanno coinvolto in maniera non marginale il settore produzione e sviluppo, con ovvie ripercussioni sui progetti in fase di lavorazione e, di conseguenza, sull’accoglienza al box office e sulla piattaforma Disney Plus di vari progetti.

È ora nelle mani dei Russo fare sì che questa percezione non sia, appunto, solo una percezione ma qualcosa di più, rendendo tangibile e concreto un nuovo senso di appagamento che il pubblico sentiva all’uscita dalle sale dopo avere visto un film Marvel Studios.

Nei nomi del cast rivelati nei giorni scorsi risiede certamente la volontà di scardinare le problematiche degli ultimi tempi, e probabilmente il ritorno di numerosi volti noti della saga degli X-Men targata Fox va oltre dei semplici cameo, ma piuttosto come funzionali alla narrazione ed elementi centrali del nuovo evento che vede al centro le trame del Dottor Destino (Robert Downey Jr.).

Il ritorno dei mutanti della Fox riprende in qualche modo quel fattore che abbiamo già visto in Spider-Man: No Way Home e nel recente Deadpool & Wolverine, piegando l’utilizzo di svariati personaggi di altri franchise e di altre major alla trama multiversale, ma con un qualcosa in più. Non è da escludere, infatti, che una delle storyline presenti nel film possa in qualche modo essere una versione per il grande schermo di Avengers Vs. X-Men, una lunga saga che nel 2012 vide scontrarsi i due super gruppi della Casa delle Idee, il tutto ovviamente gestito nel quadro dell’evento incentrato sul Multiverso.

Aldilà delle teorie e delle supposizioni, è certo che l’annuncio dell’altro giorno evidenzi delle deliberate omissioni riguardo ad alcune presenze e aspettative, fornendo la sensazione che si sia trattato di una sorta primo round di annunci, o che probabilmente molte sorprese saranno tenute nascoste.

Qualche settimana fa, come ricorderete, l’attore Benedict Cumberbatch aveva smentito una sua presenza nel film, salvo poi rettificare pochi giorni dopo, mentre alla fine non compare nella prima lista del cast ufficiale. Lo stesso per l’attore Tom Holland, impegnato attualmente con le riprese del nuovo film di Christopher Nolan, ma che indiscrezioni di qualche mese fa indicavano per lui un 2025 che lo avrebbe visto impegnato a destreggiarsi tra quel progetto, il nuovo film di Spider-Man per la Sony e Avengers: Doomsday.

Non è da escludere, comunque, l’eventualità che la sceneggiatura sia ancora in progress (molti script vengono scritti e corretti anche durante la lavorazione), e che almeno per quanto riguarda Holland lo sviluppo del nuovo capitolo sull’arrampicamuri possa avere una certa influenza su come il personaggio prenderà parte al film sugli Avengers, elementi questi in parte confermati dal ritardo dell’avvio della produzione, che per il film dei Russo era prevista per inizio marzo.

Nel caso di Spider-Man, tutto questo ragionamento è fatto nell’ottica di massimizzare il più possibile la saga agli occhi del pubblico, con la sua presenza in entrambe le pellicole. Ma il fatto che Holland, e di conseguenza il personaggio di Peter Parker, che ha un appeal decisamente altissimo nei confronti del pubblico, non sia comparso, lascia aperti anche interrogativi non proprio positivi su una sua presenza certa al 100% nel nuovo capitolo sugli Avengers.

Un elemento inaspettato è però l’ingresso nel cast di Tenoch Huerta, che riprenderà il personaggio di Namor, visto al momento solo in Black Panther: Wakanda Forever e sul cui ritorno aleggiava da tempo un velo di incertezza, viste anche alcune accuse, da lui smentite, che lo avevano colpito nel 2023 e che lo avevano costretto a lasciare una serie Netflix. Che le cose fossero comunque tornate normali lo aveva fatto capire la presenza dell’attore alla premiere di Echo, qualche mese fa. La presenza di Sub-Mariner nel film è da guardare con profondo interesse, soprattutto per il carattere mutevole del personaggio, sempre in bilico (almeno nella sua storia a fumetti) tra eroismo e malvagità, che nei primi anni lo videro anche alleato del Dottor Destino contro i Fantastici Quattro. La prassi consolidata dei Marvel Studios, comunque, a intraprendere strade differenti in alcuni casi rispetto alle fonti originali, lascia comunque un senso di indecisione di fronte a quali scelte prenderà Namor nei confronti degli eventi narrati in Avengers: Doomsday.

Infine, è da evidenziare che, almeno per il momento, siamo di fronte a un cast che di membri o presunti tali degli Avengers ne vede pochi, se non una manciata. A parte Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Simu Liu e Paul Rudd, il quadro generale è che una formazione effettiva ancora non ci sia, mancando per ora la presenza dei pezzi forti come Banner, Jennifer Walters o Captain Marvel, ma anche dei nuovi eroi giovanili come Kate Bishop o Ms. Marvel.

Negli ultimi anni in varie occasioni è stato specificato che gli Avengers sono sciolti, elemento questo accennato anche in Brave New World. È possibile che la pellicola sarà una lunga introduzione a un nuovo e più folto gruppo, cosa che confermerebbe il, per molti, parziale annuncio del cast.

Altro elemento non indifferente è il fatto che nel cast non risulti alcun protagonista delle serie Disney Plus. Da Kate Bishop di Hailee Steinfeld a Ms. Marvel di Iman Vellani, passando per Tatiana Maslany e la sua She-Hulk, così come per il Moon Knight di Oscar Isaac, tutto il pantheon di nuovi eroi visti negli ultimi due/tre anni pare essere stato messo da parte, dando l’impressione che la premessa iniziale di quegli show, ovvero introdurre sul piccolo schermo nuovi volti che avrebbero poi fatto il salto verso il grande, sia rimasta sulla carta. Ovviamente, è anche possibile che, come già scritto poco fa, il tutto faccia parte di una strategia più ampia tesa a non rivelare troppo, ma comunque l’augurio è che, se una apparizione di questi personaggi ci debba essere, non sia in forma di un banale e fulmineo cameo.

Thunderbolts*

Nel frattempo, i Marvel Studios stanno continuando con la promozione della pellicola sul gruppo di anti-eroi, la cui uscita è prevista tra un mese. Nelle prossime settimane assisteremo a una accelerazione della campagna marketing, che comunque sta già piazzando alcuni eventi e iniziative legate al film, tra cui quella organizzata da Mike and Ike, un marchio americano di caramelle alla frutta, introdotto per la prima volta nel 1940 dalla società americana Just Born e attualmente specializzata in caramelle disponibili in diverse varietà.

Il brand nei giorni scorsi ha lanciato un concorso negli Stati Uniti il cui premio finale è una proiezione privata del film Marvel Studios nella propria città con 100 amici.