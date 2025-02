Benedict Cumberbatch si smentisce e conferma suo ruolo in Avengers: Doomsday

Ospite al Sundance Film Festival per la presentazione del suo nuovo film, The Thing with Feathers, l’attore Benedict Cumberbatch ha corretto il tiro sulla sua presenza in Avengers: Doomsday nel ruolo dei Dottor Strange, confermando che ci sarà.

Mi sono sbagliato, sono nel prossimo – ha risposto Cumberbatch a Business Insider – Non credere mai a niente di quello che dico.

Pochi giorni fa, in una intervista apparsa su Variety, l’attore aveva smentito una sua presenza nella pellicola diretta dai fratelli Russo, adducendo cambiamenti nella sceneggiatura rispetto alla precedente iteraione del film, riguardante la figura di Kang. Probabilmente, Cumberbatch ha rilasciato le dichiarazioni temporalmente molto prima, elemento che fa intuire che, nel frattempo, le cose siano cambiate e che lo stregone supremo sarà presente.