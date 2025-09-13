Avengers: Doomsday – Diffusa una prima, breve sinossi del film Marvel Studios

Mentre è in corso a Shangai il Walt Disney Marketing Expo, Disney China ha diffuso una breve sinossi di Avengers: Doomsday, il nuovo capitolo cinematografico sugli eroi più potenti della Terra, che punta l’attenzione sul villain principale del film, ovvero il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr. .
Il Dottor Destino è ufficialmente arrivato sul palcoscenico del Marvel Cinematic Universe. Questo cattivo, maestro di scienza all’avanguardia e di potente magia, scatenerà una crisi a cascata in tutto il multiverso. Anche il personaggio più iconico della Marvel, Robert Downey Jr., torna nei panni del Dottor Destino!
La pellicola, diretta dai fratelli Joe e Anthony Russo, sarà nelle sale il 18 dicembre 2026.