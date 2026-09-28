Avengers: Doomsday – Anthony Russo e la sfida di fare evolvere i personaggi

Intervistato da GamesRadar, il co-regista di Avengers: Doomsday, Anthony Russo ha parlato in maniera sincera della pressione legata all’evoluzione dei supereroi legati al franchise, spiegando che trovare un equilibrio tra il fare andare avanti la storia e il rendere omaggio a personaggi molto amati dal pubblico è qualcosa di complicato.

È una fase molto complessa del processo perché, in sostanza, dobbiamo basarci sul nostro giudizio personale: amiamo questi personaggi e la loro storia, proprio come fanno molti fan. Tuttavia, ci piace sempre ricordare che il fandom non ha una voce univoca. Esiste una grande varietà di opinioni su quali personaggi — o quali loro versioni — riescano a coinvolgere il pubblico; il legame che le persone instaurano con questi personaggi è davvero complesso.

Io e Joe nutriamo grande rispetto per il percorso narrativo che questi personaggi hanno compiuto finora. È parte della loro magia, una parte importante della loro magia. Ma, allo stesso tempo, dobbiamo riuscire a sorprendere noi stessi riguardo a chi siano questi personaggi, dove possano andare, cosa possano fare e cosa possa accadere; e, nel farlo, speriamo di sorprendere anche il pubblico.