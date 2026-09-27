VisionQuest: nuovo spot rivela Jocasta

Marvel Studios e Disney Plus hanno diffuso un nuovo spot di VisionQuest, la serie con protagonista Paul Bettany, che svela per la prima volta il personaggio di Jocasta (T’Nia Miller). Potete vedere il filmato di seguito.
Creata da Jim Shooter e George Perez e apparsa per la prima volta su The Avengers 162 del 1977, Jocasta era inizialmente la sposa di Ultron, poi ribellatasi al suo creatore diventando un membro dei Vendicatori.
La serie, che vede nel cast anche James Spader (Ultron) sarà disponibile sulla piattaforma dal 14 ottobre.