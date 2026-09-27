VisionQuest: nuovo spot rivela Jocasta

27 Settembre 2026
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Un primo sguardo al personaggio interpretato da T'Nia Miller nella serie Disney Plus.
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Marvel Studios e Disney Plus hanno diffuso un nuovo spot di VisionQuest, la serie con protagonista Paul Bettany, che svela per la prima volta il personaggio di Jocasta (T’Nia Miller). Potete vedere il filmato di seguito.

Creata da Jim Shooter e George Perez e apparsa per la prima volta su The Avengers 162 del 1977, Jocasta era inizialmente la sposa di Ultron, poi ribellatasi al suo creatore diventando un membro dei Vendicatori.

La serie, che vede nel cast anche James Spader (Ultron) sarà disponibile sulla piattaforma dal 14 ottobre.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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