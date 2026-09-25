Anthony Russo: “Non tutto il cast di Doomsday è stato rivelato”

In una intervista con GamesRadar, in occasione dell’uscita nelle sale di Avengers: Endgame Extra, che presenta una nuova versione della pellicola del 2019, a cui sono state aggiunte alcune sequenze che fanno da raccordo con il prossimo Avengers: Doomsday, il regista Anthony Russo ha parlato della post-produzione di quest’ultimo, rivelando che non tutto il cast della pellicola è stato annunciato.

Il cast è talmente vasto… ne abbiamo annunciato una parte, ma non tutta. A volte faccio confusione anch’io su chi abbiamo annunciato e chi no, quindi devo semplicemente rallentare.

Io e Joe siamo ancora nel pieno della lavorazione di Doomsday. Diciamo sempre che un film non è mai finito finché non ce lo strappano dalle mani ormai fredde e senza vita. Per noi è un processo che prevede continue revisioni… dall’ideazione fino alla consegna definitiva della pellicola. È un’opera viva, insomma, e ci stiamo ancora lavorando.