Anthony Russo: “Non tutto il cast di Doomsday è stato rivelato”

25 Settembre 2026
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L'attesa pellicola Marvel Studios nasconde ancora alcuni segreti.
Avengers doomsdayposter

In una intervista con GamesRadar, in occasione dell’uscita nelle sale di Avengers: Endgame Extra, che presenta una nuova versione della pellicola del 2019, a cui sono state aggiunte alcune sequenze che fanno da raccordo con il prossimo Avengers: Doomsday, il regista Anthony Russo ha parlato della post-produzione di quest’ultimo, rivelando che non tutto il cast della pellicola è stato annunciato.

Il cast è talmente vasto… ne abbiamo annunciato una parte, ma non tutta. A volte faccio confusione anch’io su chi abbiamo annunciato e chi no, quindi devo semplicemente rallentare.

Io e Joe siamo ancora nel pieno della lavorazione di Doomsday. Diciamo sempre che un film non è mai finito finché non ce lo strappano dalle mani ormai fredde e senza vita. Per noi è un processo che prevede continue revisioni… dall’ideazione fino alla consegna definitiva della pellicola. È un’opera viva, insomma, e ci stiamo ancora lavorando.

Interpretata tra gli altri da Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Paul Rudd, Pedro Pascal, Letitia Wright, Anthony Mackie, Sebastian Stan, la pellicola sarà nelle sale il prossimo 16 dicembre.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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