Anthony Russo: “Non tutto il cast di Doomsday è stato rivelato”

In una intervista con GamesRadar, in occasione dell’uscita nelle sale di Avengers: Endgame Extra, che presenta una nuova versione della pellicola del 2019, a cui sono state aggiunte alcune sequenze che fanno da raccordo con il prossimo Avengers: Doomsday, il regista Anthony Russo ha parlato della post-produzione di quest’ultimo, rivelando che non tutto il cast della pellicola è stato annunciato.
Il cast è talmente vasto… ne abbiamo annunciato una parte, ma non tutta. A volte faccio confusione anch’io su chi abbiamo annunciato e chi no, quindi devo semplicemente rallentare.
Io e Joe siamo ancora nel pieno della lavorazione di Doomsday. Diciamo sempre che un film non è mai finito finché non ce lo strappano dalle mani ormai fredde e senza vita. Per noi è un processo che prevede continue revisioni… dall’ideazione fino alla consegna definitiva della pellicola. È un’opera viva, insomma, e ci stiamo ancora lavorando.
Interpretata tra gli altri da Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Paul Rudd, Pedro Pascal, Letitia Wright, Anthony Mackie, Sebastian Stan, la pellicola sarà nelle sale il prossimo 16 dicembre.