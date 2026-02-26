Astronaut Down: il fumetto AfterShock Comics sbarca su Netflix

Il thriller Sci-Fi sarà adattato per la piattaforma di streaming.
Deadline riporta che la Esmail Corp. di Sam Esmail sta collaborando con AfterShock Media per realizzare un adattamento del fumetto fantascientifico/thriller Astronaut Down, con F. Scott Frazier incaricato di scriverne la sceneggiatura per la piattaforma Netflix.

La serie a fumetti, pubblicata nel 2023 da AfterShock Comics, racconta la storia di Douglas Spritzer, un astronauta selezionato per essere lanciato in realtà alternative in una missione disperata per salvare la Terra da una terribile crisi che ha portato il nostro mondo sull’orlo dell’estinzione. Sfortunatamente, nella missione tutto andrà storto, e l’addestramento e la stessa umanità di Douglas saranno messi a dura prova anche a causa di un segreto fino ad allora ben custodito che potrebbe sabotare tutto.

Astronaut Down è stato creato da James Patrick e illustrato dall’artista spagnolo Rubine. Il progetto sarà prodotto da Sam Esmail e Chad Hamilton in collaborazione con Lee Kramer e Jon Kramer e Nick Krishnamurthy come produttore esecutivo, mentre Patrick sarà consulente.

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

