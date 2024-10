Arriva il capitolo finale de “La parte meravigliosa”

Comunicato stampa

Coconino Press porta in libreria l’ultimo capitolo de La parte meravigliosa, trilogia fantascientifica di Ruppert & Mulot, un’opera nel segno di Mark Fisher, Ursula Le Guin e Jeff Van Der Meer, una saga che esplora le teorie sul postumano.

Arriva a conclusione la saga dei ttut, creature meraviglio­se e indefinibili che condividono il pianeta con gli uma­ni. L’ibrido Orsay tenta di salvare la madre con l’aiuto dei suoi amici e dei suoi nuovi poteri, mentre la guerra tra le due specie appare ormai imminente.

Panorami visionari e drammi adolescenziali, violenza, te­nerezza e spericolate metafore: La parte meravigliosa è il romanzo di formazione per l’umanità dei nostri tempi, in cerca di una nuova e più forte empatia tra le creature.

In un futuro prossimo, gli umani convi­vono con i ttut, creature enigmatiche, bel­lissime e dotate di misteriosi poteri. Per alcuni si tratta di una minaccia, per altri della possibilità di una più profonda comprensione dell’esistenza. Il giovane Orsay e i suoi amici, dopo essere entra­ti in contatto con i ttut, sono divenuti degli ibridi, la fragile avanguardia di una nuova forma di vita. In fuga dalla legge, con i corpi e le menti in costante evoluzione, lottano per sopravvivere e accettare se stessi, mentre il loro mondo interiore, così come quello esterno, si prepara a cambiare per sempre.

In quest’ultimo capitolo, il gruppo tenta disperatamente di sfruttare i nuovi poteri per salvare la vita della madre di Orsay, mentre gli umani diventano apertamente ostili verso i tutt. È l’inizio di una guerra feroce che può portare all’estinzione di entrambe le specie. Riusciranno i giovani ibridi a fermare il massacro?

Gli autori

FLORENT RUPPERT (1979) e JÉRÔME MULOT (1981) iniziano a collabo­rare a partire dal 2002. I loro fumetti nascono da una sorta di dialogo tra i due autori, che si alternano con miracolosa alchimia nel disegno come nella scrittura. Nel 2005 l’Association pubblica l’opera prima Safari Mon­seigneur, seguito due anni più tardi da Panier de singe, che si aggiudica il Prix Révélation al festival di Angoulême. Con i libri successivi, la coppia raggiunge un pubblico sempre più vasto, senza mai rinunciare alla crudeltà surrealista delle storie e all’audacia nelle scelte grafiche. Per Coconino Press sono già usciti Ritratto di ubriaco, con Olivier Schrauwen, e i primi due volumi de La parte meravigliosa.

La parte meravigliosa 3 – La testa di Melek

Ruppert & Mulot

Traduzione di

Coconino Press, 2024

144 pagine, brossurato, colori – 22,00 €

ISBN: 9788876187285