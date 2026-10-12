Anteprima: “Stille Vinter” di Danilo Manzi (In Your Face Comix)

In Your Face Comix presenta Stille Vinter di Danilo Manzi. I fantasmi esistono. Sono residui, non presenze. Echi di persone che sono state. Byte corrotti di un file danneggiato. Dati incompleti che continuano a occupare spazio nel nostro mondo. Non possono essere visti, ma osservano. Ester è una donna perseguitata. L’abete è un albero che verrà abbattuto per essere esposto in un salotto a Natale. La prima è una vicenda di cronaca nera e di presenze concretamente soprannaturali. La seconda una favola oscura, privata della sua morale.

Stille Vinter è l’opera più lunga dell’autore di Strane Bestie e Junko, e anche quella più nichilista, dolorosa e distruttiva. È un titolo che raccoglie due storie che si incrociano, oppure si tratta della stessa storia? Oppure ogni storia è, da sempre, la stessa storia? Danilo Manzi si muove tra Hans Christian Andersen e Jun Hayami, in un racconto di fantasmi che non sono fantasmi, in un inverno glaciale come l’inferno.

Autore: Danilo Manzi

Editore: In Your Face Comix

Pagine: 260 Bianco e nero e colori, Copertina a colori

Formato: 15×21 cm

Rilegatura: Brossura con alette

ISBN: 9791257350154

Prezzo: 19,00 euro

In pubblicazione a Dicembre 2026 – In anteprima a Lucca Comics and Games 2026

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L’AUTORE

Danilo Manzi. Classe 1990. Laureato all’Accademia di Belle Arti di Bologna in “Fumetto e illustrazione” e “Linguaggi del fumetto”. Autore di fumetti per adulti. Ha lavorato e lavora per diversi collettivi, per il quotidiano «Domani» e per altre realtà editoriali. Nel 2017 ha pubblicato, grazie alla Hollow Press, il suo primo fumetto ad ampio respiro: Infetto. La sua collaborazione con la Hollow continua con Junko, Sintomi del Buio (2018) e Storto (Storto) <Storto> (2019, con un numero 0 uscito nel 2018). Ha scritto libri illustrati destinati ai bambini per la Hoepli: Birillo, dove sei? (2025) e Spizzólo (2026). Con la In Your Face Comix ha realizzato Strane Bestie (2024) e Neve a Ottobre (2025) e ha collaborato per l’ultima edizione italiana di Solo un uomo di Jun Hayami. Adesso si sta dedicando a diversi progetti, in diverse forme.