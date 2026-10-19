Anteprima: “Unmei” di Kōichi Matsuda (In your Face Comix)

Unmei è la prima raccolta di storie del prodigio Kōichi Matsuda, in precedenza comparse a puntate tra il 2020 e il 2024 sulla rivista underground «AX», edita dalla Seirin Kōgeisha.

I racconti folli di Unmei, discendenti spirituali del movimento avanguardistico heta uma, appartengono al genere comico-grottesco e raffigurano le vicende surreali di persone travolte dal “destino”. Episodi di vita quotidiana con risvolti deliranti e sopra le righe che colgono sottilmente le sfumature della società giapponese, esagerandone le regole o riscrivendole completamente da zero.

Autore: Kōichi Matsuda

Editore: In Your Face Comix

Pagine: 216 bianco e nero

Formato: 15×21 cm

Rilegatura: Brossura con alette

ISBN: 9791257350147

Prezzo: 19,00 euro

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L’AUTORE

Kōichi Matsuda nasce a Morioka il 25 dicembre 1994. Dopo essersi trasferito a Tōkyō, ha studiato sotto la guida di Takashi Nemoto alla scuola d’arte Bigakkō. Mentre era ancora studente, nel 2020, ha vinto il 22° Premio Esordienti di «AX». Da allora, ha pubblicato opere sulla stessa rivista, continuando al contempo la sua carriera da illustratore. È attivamente coinvolto in una vasta gamma di progetti, tra cui collaborazioni con il marchio di skateboard EVISEN e TOKYO CULTUART by BEAMS, e nella creazione di illustrazioni per volantini per la compagnia teatrale Nylon 100℃. Nel 2025 ha realizzato illustrazioni per il brand di vestiario EDWIN EUROPE. Per ora la sua unica raccolta a fumetti pubblicata in volume è Unmei, edita da Seirin Kōgeisha.