Anteprima: “La bizzarra malattia di Zoroku” di Hideshi Hino (In Your Face Comics)

In Your Face Comix presenta La bizzarra malattia di Zoroku di Hideshi Hino. Il giovane Zoroku è afflitto da una bizzarra malattia che gli ricopre tutto il corpo di pustole e viene bandito dal suo villaggio. Isolato ai margini della foresta, Zouroku inizia a dipingere usando il pus dai sette colori che gli trasuda dal corpo. Che tipo di dipinti creerà? E quale terrificante storia attende il lettore? La leggendaria opera del maestro del manga horror, in una versione inedita e completamente restaurata, ricca di contenuti speciali e approfondimenti. Disponibile anche in una speciale Limited Edition.

Con l’approfondimento di Roberto Pesci: LA MUSICALITÀ DI ZOROKU e una galleria con illustrazioni e altri materiali rari ed esclusivi legati al mondo di Zoroku.

Autore: Hideshi Hino

Editore: In Your Face Comix

Pagine: 272 bianco e nero e colori, Copertina a colori

Formato: 15×21 cm

Rilegatura: Brossura con alette

ISBN: 9791257350109

Prezzo: 19,00 euro

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Disponibile da Novembre 2026 e in anteprima a Lucca Comics and Games 2026

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L’AUTORE

Hideshi Hino: Nato in Cina, Manciuria, da una famiglia di immigrati giapponesi. Nei suoi lavori sono presenti alcuni dati autobiografici (il nonno, ad esempio, era uno yakuza). Gli ispiratori di Hino sono Shigeru Sugiura e Yoshiharu Tsuge, due vere e proprie leggende del manga. Il suo primo lavoro fu pubblicato nel 1967 su COM, una rivista di manga “sperimentali” di Osamu Tezuka. Il suo universo popolato di creature bizzarre, assassini e cadaveri fu fissato in maniera definitiva con la pubblicazione dei suoi lavori su Garo e la realizzazione della serie Hideshi Hino’s Shocking Theater nel 1971.I suoi lavori più noti sono Hell Baby, Hino Horrors, e Visione d’inferno. Ha inoltre sceneggiato e diretto due pellicole della serie Guinea Pig, basati sui suoi manga: Flower of Flesh and Blood (nel quale è anche attore) e Mermaid in a Manhole.

Nel 2004 la Pony Canyon ha creato una serie di sei film basati sui suoi manga, chiamata Hideshi Hino’s Theater of Horror.