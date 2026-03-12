In libreria il terzo volume di “Arrivederci, Fuichin!” (Coconino/Doku)

Comunicato stampa

Coconino Press, nella sua etichetta Doku dedicata al manga, porta in libreria dal 13 marzo 2026 il terzo volume dei cinque previsti di Arrivederci, Fuichin! di Murakami Motoka, che racconta la vera storia di Ueda Toshiko, mangaka giapponese attiva fin da prima della Seconda Guerra Mondiale.

In questo terzo volume la storia si sviluppa nel 1945: Toshiko ha 28 anni e la guerra è finita, ma il suo personale “crimine” di sopravvivere in Manciuria continua. Illusa che il ritorno alle radici possa riportare anche i

sogni, si aggrappa alla speranza di diventare una fumettista — un sogno, forse irraggiungibile.

È in questo contesto che incontra un giornalista: un uomo controverso, tacciato di essere un “politico corrotto”, ma che la rapisce. Nonostante

le pressioni esterne, Toshiko decide di sposarlo.

La nuova vita, la rinascita editoriale e l’amore iniziano a intrecciarsi

in un Giappone che si sta ricostruendo rapidamente.

Arrivederci Fuichin! vol. 3 (di 5)

Murakami Motoka

Traduzione di Loris Usai

416 pagine, brossurato, bianco e nero – 18,90 €

ISBN: 9788876188480