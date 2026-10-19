Eris Edizioni presenta: “The Cut Up Annual Zero –Generatore Analogico di Caos” di Officina Infernale

Officina Infernale è uno dei più importanti fumettisti e illustratori dell’underground italiano. Inarrestabile rappresentante del DIY e maestro del Cut&Paste torna a scuotere le viscere, portandoci nel cuore pulsante della sottocultura, con un nuovo libro d’arte a tiratura limitata numerata di 150 copie: The Cut Up Annual Zero – Generatore Analogico di Caos – Year Two Thousand Cancrena.

Il libro è una raccolta di buona parte della produzione artistica del mitologico Collettivo Cancrena. Attivo in Italia tra fine anni ’90 e inizio 2000, fu una delle realtà occulte dell’underground italiano più oscuro, dissacrante e profondo. L’Underground dell’Underground. Questo artbook, curato da Officina Infernale che ne è stato uno dei membri fondatori, ripercorre quegli anni tra zine, locandine di mostre, eventi e materiale inedito. Uno tsunami di immagini distorte e disturbanti, bianco e nero graffiante, una fotografia distorta di quel periodo.

Gli artisti del collettivo avrebbero potuto segnare la scena con le loro posizioni estreme, sempre contro il sistema, ma ne furono travolti. Con il loro stile crearono una vera e propria iconografia putrescente del nichilismo di un’intera generazione che ha segnato la fine del millennio e contaminato l’inizio di quello successivo.

The Cut Up Annual Zero – Generatore Analogico di Caos – Year Two Thousand Can crena esce nella collana Chaos dedicata ai libri d’arte, all’illustrazione e alla narrazione per immagini ibrida tra le varie discipline, un’esplorazione a 360 gradi di immaginari, passati presenti e futuri, dal protofumetto all’illustrazione classica, fino alla sperimentazione contemporanea.

Info

248 pagine – 21×29,7 cm

Bianco e nero – brossurato

Tiratura limitata di 150 copie – no distribuzione

ISBN 971282344296

Uscita Lucca Comics & Games 2026

25,00 €

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L’autore

Officina Infernale è uno dei più importanti fumettisti e illustratori dell’underground italiano. Attivo sin dagli anni Novanta, ha dato vita a diversi progetti di autoproduzione e collaborato con il mondo della musica tra cui Soa Records, Green Records, Here and Now e molte altre etichette discografiche. Ha collaborato con molte realtà editoriali tra cui Mondadori, Bompiani, Bonelli, In Your Face Comix, Becco Giallo, Feltrinelli Comics. Con Eris edizioni, all’interno di Progetto Stigma, ha pubblicato nel 2019 Iron Kobra, a quattro mani con AkaB. Nel 2024 sempre con Eris ha pubblicato Black Light e The Cut Up Year Two Thousand Vortex.