All Comics, la rivista digitale a fumetti di Weird Book

Comunicato stampa

L’editore Weird Book presenta Weird Book – All Comics, rivista aperiodica digitale, scaricabile e completamente gratuita, che presenta, a puntate, la produzione fumettistica della casa editrice, tra titoli nuovi e vecchi, e qualche anticipazione. Il magazine è inoltre arricchito da speciali e immagini a corredo e la presenza di QR code su ogni titolo, per una rapida escursione sul sito per rimanere sempre aggiornati sulla produzione fumettistica della casa editrice.

Il primo numero di Weird Book – All Comics è scaricabile qui.

Weird Book – All Comics

AA.VV.

Weird Book, 2025

32 pagine, formato digitale – gratutita