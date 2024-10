A Lucca Comics & Games2024 torna Foodmetti – Artisti delle tavole

Comunicato stampa

In esclusiva a Lucca Comics & Games torna

FOODMETTI

Artisti delle Tavole

Con Bruno Barbieri e l’albo speciale di Diabolik, il Chili di Cico di Cristiano Tomei, Damiano Carrara e le frittelle di Paperino, il gelato di PERA TOONS, le sfogliatelle del Commissario Ricciardi, l’area food a cura dell’Antico Pastificio Morelli, i guest bartending di Jeph Loeb e Peach Momoko, e tanti altri ospiti e appuntamenti.

Torna anche quest’anno, in esclusiva per Lucca Comics & Games, Foodmetti – Artisti delle tavole, il festival nel festival dedicato alle eccellenze del mondo fumettistico ed enogastronomico.

Situato all’interno delle ex Scuderie Ducali nella centralissima Piazza San Romano, durante Lucca Comics & Games 2024 Foodmetti sarà aperta a tutti (con precedenza ai possessori di biglietto Lucca Comics & Games 2024) a partire dalla colazione fino all’orario dell’aperitivo, dal 30 ottobre al 3 novembre.

Fin dalla prima edizione Foodmetti ha l’onore di ospitare un padrino d’eccezione, il nostro “Mangister”. Dopo l’editor in chief di Marvel C.B. Cebulski e lo scrittore Marco Malvaldi, nel 2024 avremo il piacere di avere con noi lo Chef Bruno Barbieri, grandissimo appassionato di Diabolik, che sarà protagonista di un albo speciale del Re del Terrore intitolato Le Regole dell’Hotellerie, realizzato grazie alla collaborazione con Astorina e al supporto di Grafiche Stella e Scuola Internazionale di Comics. In quanto Mangister 2024 lo chef Bruno Barbieri è anche il protagonista della locandina ufficiale di Foodmetti 2024 disegnata dalla due volte vincitrice del premio Eisner Peach Momoko.

In Foodmetti come sempre troveranno spazio cooking show, eventi e presentazioni, ma l’edizione di quest’anno prevede anche moltissime novità.

Prima tra tutte: l’approdo dell’Antico Pastificio Morelli, storico pastificio artigianale che da cinque generazioni produce pasta in Toscana. L’antico Pastificio Morelli ha recentemente aperto anche il ristorante MO, dove propone una cucina che affonda le proprie radici nella tradizione, ma aperta alla contemporaneità e all’innovazione, con una particolare cura nella scelta delle materie prime. Grazie alla loro collaborazione, da Foodmetti sarà possibile gustare alcune delle specialità del MO, non solo non solo piatti della tradizione, ma anche pizza, pasta e tantissime altre pietanze, che potranno essere consumate da noi o con un comodo take away da passeggio.

L’Antico Pastificio Morelli sarà anche protagonista di due appuntamenti dal titolo The Butterfly Effect Pasta Show – la pasta in tutte le sue salse, un viaggio nel gusto e nell’immaginario, da Giacomo Puccini a Yoshitaka Amano, direttamente dalle cucine dell’Antico Pastificio.

Gli show si terranno mercoledì 30 ottobre alle 18:00 e domenica 3 novembre alle 16:30.

Nella Bottega Foodmetti sarà disponibile la speciale confezione di pasta The Butterfly Effect, dedicata all’ edizione di Lucca Comics & Games 2024. Il formato? Naturalmente Farfalle.

Al Bar Foodmetti tornano gli amatissimi appuntamenti con i guest bartending, aperitivi che vedono alternarsi dietro il bancone alcuni degli autori più amati dal pubblico di Lucca Comics & Games.

Quest’anno sarà la volta di Daniele Kong, che sarà con noi mercoledì 30 ottobre, giovedì 31 ottobre sarà al bancone di Foodmetti il leggendario Jeph Loeb, venerdì 1 novembre avremo il piacere di far vestire i panni della mixologist alla due volte vincitrice del premio Eisner e autrice della locandina di Foodmetti Peach Momoko, mentre il 3 novembre vi aspettiamo per una chiusura in grande con un aperitivo ALL STAR Foodmetti, durante il quale i soci e gli amici di Foodmetti prepareranno cocktail per una grande festa di chiusura.

Il 2 novembre alle 18:00 nel teatro di Foodmetti avremo anche il piacere di ospitare lo speciale Cocktail del Ventennale di Tunué, durante il quale Massimiliano Clemente, Emanuele Di Giorgi, Paco Roca e Tony Sandoval ricreeranno dal vivo il signature cocktail della casa editrice “Like a Wind”.

“LE REGOLE DELL’HOTELLERIE” CON LO CHEF BRUNO BARBIERI, TITO FARACI, GIUSEPPE CAMUNCOLI E ELIA BONETTI.

Sabato 2 novembre alle 14:00 lo chef Bruno Barbieri sarà presente a Foodmetti per raccontare al pubblico come è nata la sua passione per Diabolik, e per presentare l’albo speciale di cui è protagonista Le Regole dell’Hotellerie, scritto da Tito Faraci e disegnato da Giuseppe Camuncoli ed Elia Bonetti. Modera Eleonora Cozzella, direttrice de Il Gusto. A seguire lo chef e gli autori saranno disponibili per una sessione di firmacopie.

Dopo una breve pausa, alle 17:00, Tito Faraci e Giuseppe Camuncoli sfideranno i fornelli sotto lo sguardo vigile e, non dubitiamo, pungente, dello chef Bruno Barbieri, preparando per il pubblico in sala un piatto degno del Re del Terrore: gli spaghetti all’assassina.

L’albo speciale di Diabolik Le Regole dell’Hotellerie sarà disponibile gratuitamente – con modalità che verrano comunicate nei giorni a ridosso della manifestazione – in esclusiva a Foodmetti durante Lucca Comics & Games 2024.

CAVOLO, CHE FICO!

Giovedì 31 ottobre alle ore 10:00 verrà presentato il progetto Cavolo, che fico!, dedicato alle scuole primarie della Toscana – non a caso sarà illustrato da Sio – che vuole proporre n nuovo approccio all’educazione e alla consapevolezza alimentare.

Cavolo, che fico!, nasce dalla collaborazione tra Area Performance ODV e Foodmetti ed è promosso e sostenuto dal Consiglio Regionale della Toscana.

Ad accompagnare le illustrazioni di Sio, le ricette originali dello chef Cristiano Tomei e le informazioni alimentari del nutrizionista Domenicantonio Galatà e Carlo Spinelli. La cura editoriale sarà affidata alla casa editrice saldaPress.

Saranno presenti all’incontro il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo, il Direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina, il Presidente di Area Performance Andrea Cazzulo, il fumettista Sio, lo chef Cristiano Tomei, il nutrizionista Domenicantonio Galatà, il giornalista enogastronomico Carlo Spinelli e la Direttrice del Gusto Eleonora Cozzella.

A seguire si terrà un cooking show in cui lo Chef Cristiano Tomei, insieme al nutrizionista Domenicantonio Galatà e al critico gastronomico Carlo Spinelli, proporrà l’assaggio di un piatto tratto dal ricettario di Cavolo, che fico!

Ai partecipanti sarà distribuito un poster con un’illustrazione originale di Sio.

COOKING SHOW

Anche quest’anno da Foodmetti sarà possibile assistere a tantissimi cooking show che vedranno destreggiarsi ai fornelli celebri autori e autrici di fumetti, affiancati da grandi chef nella postazione offerta da Marco Polo Service, posta nel Teatro di Foodmetti.

Giovedì 31 ottobre, oltre al già citato progetto Cavolo, che fico!, alle ore 16:00 con la collaborazione della casa editrice Star Comics, si terrà Non solo manga: il multiverso in cucina, un cooking show in cui lo chef Stefano Cavada realizzerà dal vivo un piatto tanto iconico quanto sorprendentemente reinterpretato. Ad accompagnare lo chef ci saranno Beatrice Lorenzi (Content creator), Cristian Posocco (Publishing manager Star Comics), Federica Di Meo (Mangaka), Alessandro Falciatore (Direttore editoriale AnimeClick.it).

Dalle 11:00 alle 12:00 di venerdì 1 novembre, lo chef Cristiano Tomei preparerà con la pregiata carne di Fassone Coalvi, il Chili di Cico, un piatto dedicato al simpatico compagno di avventure di Zagor, per un viaggio nei sapori della Palude di Darkwood.

Insieme allo chef saranno presenti gli sceneggiatori di Sergio Bonelli Editore Moreno Burattini e Giorgio Giusfredi

Alle 16:30 di venerdì 1 novembre sarà la volta di Food Wars a Foodmetti!. Nato dalla collaborazione tra Panini Comics, Foodmetti e Lucca Comics & Games, durante l’incontro i sensei Yuto Tsukuda e Shun Saeki, accompagnati dalla moderazione di C.B. Cebulski, racconteranno al pubblico in che modo hanno reso il cibo co-protagonista del manga più goloso di sempre, mentre lo chef Cristiano Tomei proporrà al pubblico incursioni culinarie legate ai piatti presenti nelle tavole degli autori.

Sempre in collaborazione con Panini Comics, sabato 2 novembre, dalle ore 11:30 sarà possibile assaggiare le famose frittelle di Paperino durante Pancake e risate: la ricetta di Paperino! Per festeggiare il novantesimo anniversario di Paperino lo chef di pasticceria Damiano Carrara e il direttore di Topolino Alex Bertani, prepareranno per il pubblico i pancakes che tutti abbiamo sognato di assaggiare.

Nel pomeriggio di sabato si terranno anche i già citati appuntamenti dedicati allo speciale albo di Diabolik con protagonista lo chef Bruno Barbieri e il cooking show di Tito Faraci e Giuseppe Camuncoli Spaghetti all’Assassina,

GLI INCONTRI

Mercoledì 30 ottobre alle 17:00 Foodmetti presenta Le sfogliatelle del Commissario Ricciardi, una confezione speciale – a tiratura limitata e numerata – delle sfogliatelle della rinomata Pasticceria Lisita, dedicata, appunto, al celebre personaggio creato da Maurizio De Giovanni. Saranno presenti Salvatore Lisita, nipote del fondatore, e Michele Masiero, direttore editoriale di Sergio Bonelli Editore, la casa editrice che pubblica le avventure a fumetti del Commissario Ricciardi.

Grazie alla collaborazione con Tunué, giovedì 31 ottobre alle 14:00 sarà con noi a Foodmetti PERA TOONS, uno degli autori più amati dai lettori più giovani, che presenterà un gelato dedicato ai suoi personaggi più famosi, powered by Gelateria De’ Coltelli, storica gelateria di Pisa che vanta ben tre Coni Gambero Rosso.

Saranno presenti PERA TOONS, Emanuele Di Giorgi di Tunué, lo chef Cristiano Tomei e il maestro gelatiere Gianfrancesco Cutelli.

Sempre giovedì 31 ottobre, alle ore 15:00, si terrà un incontro dedicato alla speciale pasta 3D BluRhapsody, il brand che, sfruttando la tecnologia della stampa 3D, realizza formati di pasta dal design unico, ideale come finger food e protagonista degli aperitivi Foodmetti. Con Valentina Parravicini (Marketing & Business Development BluRhapsody), Giuseppe Camuncoli e Carlo Spinelli.

Alle 17:30 il Birrificio Baladin presenterà il calendario dell’avvento 2024, ventiquattro birre e beer cocktail in una confezione illustrata da Sualzo, e la speciale lattina di birra Foodmetti by Baladin con la locandina di Peach Momoko. Saranno presenti Teo Musso, Sualzo, C.B. Cebulski e Peach Momoko.

Sempre con il Birrificio Baladin, venerdì 1 novembre alle ore 10:00, Foodmetti presenterà la birra Blasfamous, dedicata alla nuova miniserie horror comedy di Mirka Andolfo. Saranno presenti Mirka Andolfo e Teo Musso.

Teo Musso e il Birrificio Baladin saranno con noi anche nel pomeriggio di venerdì 1 novembre dalle 14:00 alle 15:00, per uno speciale Cordialmente… Foodmetti, un assaggio guidato da Teo Musso con ospite Lee Bermejo, che ci racconterà come si sia “convertito alla birra artigianale” dopo aver partecipato a Foodmettii Open Garden, la due giorni organizzata lo scorso giugno all’Open Garden Baladin di Piozzo,

Come già annunciato, sabato 2 novembre alle 14:00 si terrà la presentazione dell’albo speciale di Diabolik con protagonista lo chef Bruno Barbieri, mentre domenica 3 novembre a partire dalle ore 10:00 sarà presente Food Wizards, la serie animata prodotta da Rai Kids, Zocotoco srl e Mad Entertainment, con protagonisti tre giovani maghi del cibo. A seguire ci sarà anche un laboratorio creativo dedicato ai bambini condotto da Roberto Gagnor, uno dei creatori della serie dal titolo Food Wizards: come nasce un cartone… pieno di gusto! Food Wizards (su RaiPlay e Netflix) racconta l’alimentazione tra avventure e viaggi nel corpo umano, dove il cibo diventa un’arma per stare meglio! Dopo la proiezione di un episodio della serie, Roberto Gagnor, co-creatore e capo-autore, Michela Cantarella, sceneggiatrice, e Mario Addis e Ivan Cappiello, registi della serie, racconteranno come nasce una puntata. E in un laboratorio speciale, Roberto Gagnor insegnerà ai ragazzi a inventare uno speciale fumetto/storyboard di FW… in una pagina!

Come ormai da tradizione di Foodmetti, tutti i panel saranno accompagnati da assaggi dei prodotti.

Le sfogliatelle del Commissario Ricciardi della pasticceria Lisita, il gelato di PERA TOONS, la birra POP Blasfamous del Birrificio Baladin, le speciali confezioni di pasta The Butterfly Effect dell’Antico Pastificio Morelli e la lattina di birra Foodmetti by Baladin del Birrificio Baladin saranno in vendita alla Bottega Foodmetti.

IL BAR DI FOODMETTI – TORNANO LE COLAZIONI CON L’AUTORE E ARRIVA IL PAGURI COMICS CAFÉ

Tutte le giornate di Foodmetti si apriranno con le Colazioni con l’Autore, l’occasione perfetta per sedersi al tavolo e fare quattro chiacchiere con i propri autori preferiti nell’atmosfera rilassata del bar Foodmetti.

Tutti i giorni alle 10:00, tra un cappuccino e una sfogliatella, saranno con noi Gianni Bono (mercoledì 30 ottobre) Christian Galli (giovedì 31 ottobre), il chimico e divulgatore scientifico Dario Bressanini (venerdì 1 novembre), Clonsi e Maicol e Mirco (sabato 2 novembre), Lorenzo de Felici (domenica 3 novembre).

L’anfitrione delle chiacchiere mattutine di Foodmetti sarà l’attore e stand up comedian Massimiliano Loizzi.

Tutti i giorni dalle 14:00 alle 15:00, torna l’appuntamento con Cordialmente…Foodmetti, il momento di relax pomeridiano in cui bere un cordiale con grandi autori di fumetto. Saranno con noi Sergio Algozzino (mercoledì 30 ottobre), Christian Cornia (giovedì 31 ottobre), Teo Musso e Lee Bermejo (venerdì 1 novembre), Matteo Bussola (sabato 2 novembre), Marco Rizzo (domenica 3 novembre).

La sera invece ci sarà la possibilità di chiudere la giornata in compagnia dei Paguri, ovvero Emiliano Pagani e Daniele Caluri, che dalle 18:00 alle 19:00 daranno vita al Paguri Comics Cafè, conversazioni sul fumetto con chi il fumetto lo fa, lo immagina, lo reinventa, Gli ospiti del Paguri Comics cafè saranno Grazia la Padula (mercoledì 30 ottobre), Ratigher (giovedì 31 ottobre), Fumettibrutti (venerdì 1 novembre), Miguel Vila (sabato 2 novembre) e Walter Leoni (domenica 3 novembre).

Chi vorrà approfittare dell’occasione per fare un aperitivo da Foodmetti troverà dietro al bancone dei bartender d’eccezione: Daniele Kong,(mercoledì 30 ottobre), il leggendario Jeph Loeb (giovedì 31 ottobre), Peach Momoko (venerdì 1 novembre) e per concludere ALL STAR Foodmetti (domenica 3 novembre) durante il quale i soci e gli amici di Foodmetti prepareranno cocktail per una grande festa di chiusura.

L’aperitivo di Foodmetti sarà abbinato allo Spaghetto 3D o la Lasagna 3D by Foodmetti, un finger food creato utilizzando i sorprendenti formati della pasta 3D BluRhapsody.

AREA PRO

Come lo scorso anno Foodmetti avrà anche il piacere di ospitare l’Area PRO, dedicata agli aspiranti fumettisti che avranno l’opportunità di far visionare il proprio portfolio agli editor delle più importanti case editrici italiane e internazionali.

TORNA IL LIVE PAINTING SHOW CON ALESSI

Venerdì 1 novembre dalle 14:30 alle 16:30, grazie alla rinnovata collaborazione con Alessi verrà proposto al pubblico di Foodmetti il live painting show Giacon ALL STAR per Alessi, in cui un nutrito parterre di autori e autrici decoreranno dal vivo i piatti della collezione Alessi.

Saranno con noi Alessandro Baronciani, Claudio Calia, Daniele Caluri, Alberto Corradi, Massimo Giacon, Carlo “Cid” Lauro, Maicol & Mirco, Rita Petruccioli, Emiliano Tanzillo, Vanna Vinci e Stefano Zattera

