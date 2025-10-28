A Lucca Comics 2025 torna Foodmetti – Artisti delle tavole

Comunicato stampa

Lucca Comics & Games rinnova anche quest’anno la partnership con Foodmetti – Artisti delle tavole, il festival nel festival dedicato alle eccellenze del mondo del fumetto e dell’enogastronomia. Foodmetti negli anni si è affermato come una meta imprescindibile per tutti gli appassionati e come il luogo ideale per incontrare autori e autrici in modo informale.

Questa quarta edizione di Foodmetti si terrà all’interno di Palazzo Guinigi, prestigiosa location simbolo della Città di Lucca, che ospiterà anche le mostre di Lucca Comics & Games,.

C.B. Cebulski, Cristiano Tomei, Giuseppe Camuncoli, Paolo Barbieri, il giro del mondo con Lorenzo Prattico, i cocktail di Chip Zdarsky e Charlie Adlard, i “Rare Flavours” di Ram V e Filipe Andrade, l’ultimate Cooking Battle Di Manga Issho, l’inedita partita del gioco di ruolo Brancalonia e tanti altri ospiti e appuntamenti.

Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti dell’edizione 2025:

IL BAR DI FOODMETTI – TORNANO LE COLAZIONI CON L’AUTORE, CORDIALMENTE… FOODMETTI, I GUEST BARTENDING E IL PAGURI COMICS CAFÉ

Tutte le giornate di Foodmetti si apriranno alle 10:00 con le Colazioni con l’Autore, l’occasione perfetta per sedersi al tavolo e fare quattro chiacchiere con i propri fumettisti preferiti nell’atmosfera rilassata del bar Foodmetti, con la conduzione di Massimiliano Loizzi.

Si comincia il 29 ottobre con l’incontro con Paolo Barbieri, autore anche della locandina Foodmetti 2025, per poi proseguire il 30 ottobre con La Tram, il 31 ottobre con Guilherme Petreca, l’1 novembre con Lorenzo La Neve e Spugna, e concludere il 2 novembre con Giorgio Salati e Christian Cornia.

Dalle 14:00 alle 15:00 torna anche Cordialmente…Foodmetti, il momento di relax pomeridiano in cui bere un cordiale con grandi autori di fumetto.

Si parte il 29 ottobre con una degustazione in compagnia di Julien Blondel, a cura del sake sommelier In Sake Veritas.

Il 30 ottobre, in collaborazione con Branca, sarà la volta di Ariel Olivetti, affiancato da Marco Rizzo e Marco Macelloni.

L’appuntamento del 31 ottobre vedrà protagonista Emiliano Mammucari, con Marco Rizzo e Lorenzo Aiosa di VodkaMadonna. L’1 novembre si approfondirà “La storia del Sake nei Manga” con Jacopo Costa Buranelli e la sake sommelier Chicca Vancini in collaborazione con JNTO, per chiudere il 2 novembre con la degustazione in compagnia di Irene Marchesini e Carlotta Di Cataldo.

Le serate al bar di Foodmetti si concluderanno con due degli appuntamenti più attesi: il Paguri Comics Cafè, e il Guest Bartending.

Tutti i giorni dalle 18:00 alle 19:00 sarà possibile assistere dal vivo a Paguri Comics Cafè, il format ideato e condotto da Emiliano Pagani e Daniele Caluri in collaborazione con Lucca Crea, che ospiterà Alberto Pagliaro (29 ottobre), Zuzu (30 ottobre), Officina Infernale (31 ottobre), Carmine Di Giandomenico (1 novembre) e Alfonso Font (2 novembre).

A seguire sarà possibile fermarsi da Foodmetti per fare un aperitivo con i nostri Guest Bartender. Si inizia con Lorenzo Fonda (29 ottobre) e si prosegue con Cristina Kokoro e Eleonora Gatta (30 ottobre). Seguiranno Charlie Adlard (31 ottobre) e Chip Zdarsky (1 novembre).

La chiusura sarà celebrata con un Gran Brindisi il 2 novembre che riunirà il Team Foodmetti ALL-STARS: Emiliano Pagani, Daniele Caluri, C.B. Cebulski, Giuseppe Camuncoli, Marchino dei Delitti del BarLume aka Paolo Cioni e Marco Macelloni.

COOKING SHOW

Anche quest’anno al Teatro di Foodmetti sarà possibile assistere a tantissimi cooking show che vedranno destreggiarsi ai fornelli celebri autori e autrici di fumetti, affiancati da grandi chef.

Si parte mercoledì 29 ottobre alle 16:30, con Manga Issho Ultimate Cooking Battle, in collaborazione con Star Comics e Kikkoman. Durante l’evento due superstar italiane del manga, Marco Albiero e Federica Di Meo, si sfideranno nel regolamento dei conti definitivo che decreterà finalmente un solo vincitore. Ma stavolta i loro strumenti di lavoro non saranno pennini né tavolette, bensì… padelle e spatole!

Un feroce duello culinario all’ultimo sangue moderato da Cristian Posocco (Publishing Manager Star Comics) sotto gli occhi severi di una giuria d’eccezione: Roberto Cocciolo (Content Creator), Gen Hashiba (Kikkoman Export Manager), Emanuela Pacotto (attrice e doppiatrice) e Kenta Suzuki (Content Creator).

In collaborazione con Tunué e Ristorante Nida, alle ore 15:00 del 30 ottobre sarà la volta dei Ramen di Naruto, durante il quale lo chef giapponese Masami Kuroda, Sabrina Falconi e l’editor Martina Petrucci ci guideranno alla scoperta del piatto più goloso tratto dal volume Le Ricette Segrete di Naruto Shippuden.

Si prosegue il 31 ottobre alle 12:00 con Le ricette di Rare Flavours, un viaggio alla scoperta della visionaria opera gastrofumettistica insieme agli autori Ram V e Filipe Andrade, e attraverso le creazioni dello chef Cristiano Tomei. L’evento è realizzato in collaborazione con Edizioni BD e Ristorante L’Imbuto.

Sabato 1 novembre alle 11:00 il pioneer Wacom Alessio Tommasetti, guidato dallo chef Cristiano Tomei, daranno vita a un Cooking Show davvero originale, un piatto creato e illustrato in diretta servito… su tavoletta grafica!

Domenica 2 novembre alle ore 11:00 verrà presentato il progetto Cavolo, che fico!, dedicato alle scuole primarie della Toscana – non a caso è illustrato da Sio – che propone un nuovo approccio all’educazione e alla consapevolezza alimentare. Per l’accasione i partecipanti potrenno assaggiare in anteprima una delle ricette presenti nel fumetto, preparata per l’occasione dallo chef Cristiano Tomei.

Cavolo, che fico!, nasce dalla collaborazione tra Area Performance ODV e Foodmetti ed è promosso e sostenuto dal Consiglio Regionale della Toscana.

Ad accompagnare le illustrazioni di Sio, le ricette originali dello chef Cristiano Tomei e le informazioni alimentari del nutrizionista Domenicantonio Galatà e Carlo Spinelli.

Saranno presenti Cristiano Tomei, Carlo Spinelli, Dora Pulina, dirigente dell’Istituto Comprensivo Lucca Centro Storico di Lucca e Frediana Dianda, collaboratrice del Dirigente e insegnante della Scuola Primaria Pascoli.

GLI INCONTRI

Il primo incontro si terrà mercoledì 29 ottobre alle 12:00 con la presentazione di due birre davvero uniche: Odino e Valhalla: Birre… Divine!, nate dall’inedito sodalizio tra il grande artista Gabriele Dell’Otto e Fra Daniele dei frati francescani TOR (in collaborazione con Birrificio Due Fusti). Nel pomeriggio, alle ore 15.00, l’arte si fa liquida con Drink, Paint & Punk!, una performance tratta dal volume Ricettario di Una Folle di Eleonora Romolini e Ninjaz. A seguire sarà possibile incontrare gli autori per un firmacopie presso la Bottega Foodmetti.

Durante la giornata del 30 ottobre si terrà la presentazione di Il Mistero Della Zuppa Di Durvere, il fumetto di Stefano Tofani e Valerio Barchi ideato dal Comune di Capannori e dalla Piana del Cibo, nell’ambito del progetto europeo FoodClic, per la promozione di una alimentazione locale sana e sostenibile. Saranno con noi Stefano Tofani, Silvia Sarti, Alessio Ciacci e Giorgio Dalsasso.

Sempre il 30 ottobre, alle 17:00 il Birrificio Baladin presenterà il calendario dell’avvento 2025, ventiquattro birre e beer cocktail in una confezione illustrata da Giuseppe Camuncoli e la speciale lattina di birra Foodmetti by Baladin con la locandina di Paolo Barbieri. Saranno presenti Giuseppe Camuncoli, Fabio Mozzone e Alessio “Islaz” Franzoso.

Il 31 ottobre alle ore 14:00 torna il Live Painting di beneficenza in collaborazione con Alessi.

Quest’anno Massimo Giacon, Giacomo Bevilacqua, Otto Gabos, Jason Howard, Grazia La Padula e Silvia Ziche si cimenteranno nella decorazione dal vivo di un vaso Alessi firmato Alessandro Mendini. Le opere saranno vendute all’astae il ricavato sarà interamente devoluto alla RFK Human Right Foundation.

Sempre venerdì 31 ottobre ma alle ore 17.00, si terrà l’incontro Amare, Disegnare e Degustare Miyazaki, un’analisi del mondo dello Studio Ghibli con la scrittrice Silvia Casini, l’illustratrice Laura Zavalloni e il sake sommelier In Sake Veritas.

Il 1 novembre alle 12:00 avremo il piacere di fare il giro del mondo in compagnia di Lorenzo Prattico, conosciuto in rete come Prattquello. Famoso per la sua retorica gastronomica vivace e ironica, ricca di metafore originali, Prattquello sarà a Foodmetti per parlare del suo romanzo Questa fame che non smette mai, edito da Mondadori. Ad accompagnarlo in questo viaggio ci sarà lo scrittore gastronomico Carlo Spinelli, coordinatore editoriale di Italia Squisita. A seguire sarà possibile incontrare l’autore per un firmacopie presso la Bottega Foodmetti.

Domenica 2 novembre alle 15:00 si chiude con un evento straordinario, Brancalonia: la vendetta del Cuocomante, una partita entusiasmante al celebre gioco di ruolo spaghetti fantasy con Simone Laudiero, Simone Rosini, Andross e Manfredi di InnTale, affiancati per l’occasione dallo chef Cristiano Tomei (in collaborazione con Acheron Games e InnTale).

LE SIGNING SESSIONS

Ecco quando sarà possibile incontrare gli autori alla Bottega Foodmetti:

mercoledì 29 ottobre

ore 16:00 – 17:00: Eleonora Romolini e Ninjaz

Giovedì 30 ottobbre

ore 11:00 – 12:00: La Tram

ore 15:00 – 16:00: Eleonora Romolini

Venerdì 31 ottobre:

ore 11:00 – 12:00: Guilherme Petreca

ore 15:00 – 16:00: Eleonora Romolini

ore 16:30 – 17:00: Jason Howard

ore 18:00 – 19:00: Silvia Casini

Sabato 1 novembre:

ore 11:00 – 12:00: Lorenzo La Neve

ore 12:00 – 13:00: Lorenzo Prattico

ore 15:00 – 16:00: Eleonora Romolini

Domenica 2 novembre:

ore 15:00 – 16:00: Eleonora Romolini

Foodmetti è realizzato con il supporto fondamentale di:

Lucca Crea Srl

Ristorante L’imbuto. Libreria Altroquando, De Cervesia

sponsor:

Alessi, Birrificio Baladin, Findus, Grafiche Stella, Gruppo Scart, Hera S.p.A., Julius Meinl Caffè, LS Scuola, San Bernardo, Scuola internazionale di Comics, Takeforshop

Main media partner:

Il Gusto

Un ringraziamento speciale a:

Acheron Games, Bao Publishing, Birrificio Due Fusti, Carpano Fernet Branca, Coconino Press, Edizioni BD, GigaCiao, InnTale, J-Pop, JNTO, La Revue, Lo Scarabeo, Panini Comics, Ristorante Nida, Sake Company, saldaPress, Sergio Bonelli Editore, Star Comics, Toshokan, Tunué, VodkaMadonna, Wacom.