Anteprima: “Whoop! – a fistful of bananas” da Amianto Comics

Whoop! – a fistful of bananas è il primo lavoro pubblicato dall’associazione culturale Amianto Comics nella collana Amianto Comics Presenta. Sarà disponibile in fumetteria dal 26 giugno, e in pre-order sullo shop online dell’editore dal 1 giugno.

Di seguito il comunicato stampa:



Amianto Comics è lieta di presentarvi il primo volume della serie Amianto Comics Presenta: Whoop! – a fistful of bananas.

Amianto Comics Presenta non avrà cadenza periodica e si svilupperà in una serie di abbondanti volumi brossurati one-shot, di genere, da noi ribattezzati Pop novel. I vari autori saranno esordienti o quasi e il direttivo amiantico, impersonato da Almafè, si impegnerà al massimo nell’editing, lettering, impaginazione e nella pubblicità. Ci teniamo a sottolineare che la maggior parte degli eventuali ricavi andranno ai rispettivi autori.

Whoop! – a fistful of bananas, il primo numero, è una storia d’azione, di arti marziali, wrestling e cultura pop con al centro tre scimmie spaziali mutanti impegnate nel furto dell’ultimo casco di banana esistente nell’universo. Chi ha letto l’anteprima distribuita gratuitamente nel corso della scorsa Lucca, sa di cosa parliamo.

Gli autori sono Akm0 e Il Formichiere Bischeri, due talentuosi e giovanissimi fumettisti al loro esordio ufficiale.

In esclusiva per Lo Spazio Bianco ecco sei tavole di Whoop! – a fistful of bananas

Whoop! – a fistful of bananas

Akm0, Il Formichiere Bischeri

Amianto Comics, giugno 2017

17x24cm, 92 pagine, brossurato, b/n – 10,00 €