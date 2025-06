“Zeta”: una “space coSmic opera” in arrivo su Kickstarter

Comunicato stampa

ZETA, un progetto narrativo crossmediale nato per raccontare una nuova Galassia.

ZETA prende vita attraverso le nove vite del Capitano Flint, un gatto siderale che affronta guerra, amicizia, amore e perdita in un universo spaccato tra Papato e Impero, in lotta per il potere di due soli.

Il primo passo di questo universo narrativo sarà un fumetto corale, scritto e illustrato da nove autori italiani, con collaborazioni all’attivo con realtà come Marvel, DC, Dupuis, Bao Publishing, Sergio Bonelli Editore e BOOM! Studios.

Sul sito ufficiale e su Kickstarter si possono già visionare illustrazioni, studi dei personaggi e bozze di Alessandro La Monica, Albhey Longo, Francesco Mazziotta, Nova, Alessio Zonno, Andrea Fioravanti, Er Burasca (Luca Papini), Santamatita (Serena Ferrero) e Lorenzo Colangeli.

Francesco Mazziotta Nova Alexander Tripood

La pubblicazione è prevista tramite campagna Kickstarter a settembre 2025, e il progetto sarà presentato al pubblico in anteprima al Comicon di Bergamo, con uno stand dedicato e materiale esclusivo.

Sito ufficiale: WEBSITE

Canale Instagram: INSTAGRAM

Kickstarter: CAMPAGNA KICKSTARTER