Marvel Studios mettono in pausa Nova e altre serie in fase di sviluppo

Deadline riporta che Marvel Studios, attraverso Marvel Television, ha messo in pausa tre progetti in fase di sviluppo: Nova, Strange Academy e Terror Inc.

Fonti citate dal sito indicano che questi progetti non hanno mai ottenuto luce verde in maniera ufficiale ma potrebbero concretizzarsi a un certo punto, e che la decisione è stata presa in quanto lo studio al momento ha altre priorità. Il sito aggiunge che, inoltre, il tutto riflette il nuovo modello di produzione emerso alla Marvel negli ultimi tempi, in seguito alla riorganizzazione del processo di sviluppo fatto un paio di anni fa.

Per quanto riguarda Nova, di recente era stato annunciato che Ed Bernero (Criminal Minds) era stato assunto per occuparsi della serie sull’alter ego di Richard Rider come sceneggiatore e showrunner.