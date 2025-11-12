Xmas Comics&Games torna a Torino il 13 e 14 dicembre 2025

Comunicato stampa

Il 13 e 14 dicembre all’Oval – Lingotto Fiere di Torino si svolge l’undicesima edizione di Xmas Comics & Games, l’appuntamento invernale più atteso per chi ama fumetti, giochi, videogiochi, cosplay, cinema e tutto ciò che ruota intorno all’universo della cultura pop.

Nato nel 2014 come evento di un solo giorno dedicato al mondo cosplay, nel tempo Xmas Comics ha ampliato il proprio raggio d’azione, fino a trasformarsi nell’edizione natalizia di Torino Comics. Oggi è un festival a tutti gli effetti, capace di unire generazioni diverse attorno alla passione per la creatività in ogni sua forma. Nel 2024 ha raggiunto il traguardo record di 28.000 visitatori, confermandosi come uno dei momenti più partecipati dell’inverno torinese.

Angeli e demoni, il tema dell’undicesima edizione di Xmas Comics. Il manifesto firmato da Antonio Lapone omaggia la Torino magica ed esoterica e il fumetto della tradizione franco-belga.

Il tema parla della natura ambivalente dei personaggi, delle chiavi di lettura delle storie, dei contrasti tra le emozioni. Un angelo può essere guida o inganno. Un demone può custodire una verità nascosta. Il bene e il male non sono mai assoluti: si mescolano, si travestono, si rincorrono – proprio come accade nei mondi narrativi del fumetto, del videogioco, della letteratura fantasy e del cinema. E così in fiera si indossa un costume, si interpreta, si immagina, si sogna. E allora perché non giocare con i simboli, con gli archetipi, con quella “magia” che da sempre fa di Xmas Comics & Games uno spazio di libertà e creatività? Angeli e demoni è un invito a esplorare i propri opposti, tra citazioni colte e incursioni pop, tra visioni angeliche e diaboliche tentazioni.

Il manifesto per Xmas Comics & games nasce dal bisogno fondamentale di rappresentare la magia del mestiere di fumettista: la stessa magia che gli alchimisti inseguivano quando, per trasmutare i metalli vili in oro, ricorrevano a sofisticati riti – dichiara Antonio Lapone. Il lavoro del fumettista, così come quello del grafico, consiste proprio in questo: trasformare un pensiero, una scintilla, un segno in qualcosa di più prezioso. La magia sta qui in un percorso articolato, fatto di bozzetti tracciati con matite blu, ricalchi in grigio, correzioni in rosso e, infine, la china: nera, profonda, buia come le notti di questa Torino magica ed esoterica.”

Biglietti in prevendita online, in promo fino al 16 novembre.

I biglietti per l’undicesima edizione di Xmas Comics&Games sono disponibili dal 1° ottobre in prevendita online su circuito vivaticket. I biglietti sono in promo fino al 16 novembre: prezzo intero 13,50 euro + diritti di prevendita, ridotto 10 euro + diritti di prevendita, ridotto cosplay 10 euro + diritti di prevendita

Xmas Comics&Games | 11° edizione

Sabato 13 e domenica 14 dicembre

dalle 10 alle 19.30

Oval – Lingotto Fiere

Via Giacomo Mattè Trucco 70, Torino

Informazioni: xmascomics.it