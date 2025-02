WOW Spazio Fumetto ospita la presentazione del nuovo libro di Stefano Disegni

Comunicato stampa

Domenica 2 febbraio 2025, alle ore 16:30, WOW Spazio Fumetto ospita la presentazione di Al posto loro. Nelle loro pelli, penne, pinne (BeccoGiallo Editore), l’ultimo libro a fumetti di Stefano Disegni. L’autore ne parlerà con il collega fumettista Hurricane Ivan. Ingresso libero all’evento.

Cosa accadrebbe in un mondo alla rovescia in cui non fossimo noi a comandare sulla loro sorte, ma loro sulla nostra?

Sì, parliamo di animali e di come sarebbe se fossimo noi al posto loro. Otto episodi in cui i ruoli sono invertiti e al posto loro, degli animali, ci siamo noi. Otto storie a fumetti che raccontano in modo surreale e comico, ma comunque dettagliato (nulla dei trattamenti descritti è stato inventato), l’indifferenza e la durezza che la nostra specie riserva alle altre.

Come spiega Luciano Ligabue, autore della prefazione al libro: «In questa occasione Stefano ha deciso di ribaltare una prospettiva – del tutto e impietosamente – mettendo noi (nel senso di umani) “al posto loro” (nel senso di animali). E così troviamo pecore che adottano bambini, umani che vivono sul fondo del mare con pesci turisti che sperano in qualche loro avvistamento, cani che addestrano umani da combattimento, dodi (sempre che esista il plurale di dodo) che sbarcano su un’isola dove gli umani stanno per estinguersi. Allora io qui ci leggo, oltre allo specchio della nostra crudeltà verso i coinquilini di questo pianeta blu, un tema legato all’identità, questione che più centrale non si può in tempi così social».

Stefano Disegni (Roma, 1953), disegnatore satirico, scrittore, autore TV e musicista. Vincitore per tre volte del Premio Satira Politica di Forte dei Marmi, ha pubblicato numerosi libri disegnati e scritti per le maggiori case editrici italiane. Attualmente pubblica una tavola domenicale molto seguita su Il Fatto Quotidiano, una strip settimanale su 7 del Corriere della Sera, recensioni satiriche su Ciak, magazine di cinema e altre collaborazioni.

È autore di programmi televisivi di successo quali Cavalli di Battaglia (RAI1) con Gigi Proietti, Crozza Italia (La7) e molti altri. Attualmente partecipa con una sua rubrica a O anche no (RAI3), programma dedicato all’inclusione delle persone con disabilità.

Hurricane, all’anagrafe Ivan Manuppelli (Milano, 1985), è l’autore della serie satirica I Sopravvissuti, pubblicata regolarmente sul quotidiano il manifesto. Come autore ha pubblicato sulle riviste Frigidaire, Il Male di Vauro e Vincino, linus, Splatter, Mineshaft. Dal 2018 ha collaborato regolarmente per la leggendaria rivista americana MAD e attualmente disegna per la testata La Revue. Per 24 ORE Cultura sono usciti Sinfonia Infernale. Concerto in Bosch minore, Coccodrilli squisiti. Generatore automatico di vite surrealiste e Belzemorio. Manuale di stregoneria postmoderna.