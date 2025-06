Chiude definitivamente WOW Spazio Fumetto di Milano

Comunicato stampa

La Fondazione Franco Fossati è costretta ad annunciare, con grandissimo dispiacere, la definitiva chiusura degli spazi di WOW Spazio Fumetto, il museo del fumetto di Milano gestito per 14 anni.

Il Comune di Milano, con il quale la Fondazione aveva concordato l’estinzione del debito – che impediva di fatto alla stessa di partecipare al nuovo bando di assegnazione dello spazio – ha comunicato che lo stabile va comunque lasciato completamente libero entro il 15 giugno 2025 con conseguente cessazione di ogni attività.

Per la Fondazione Franco Fossati non è possibile affrontare la spesa onerosa di un trasloco per lasciare i locali vuoti per poi rientrare dopo pochi mesi, una volta eventualmente vinto il bando.

A fronte del diniego da parte del Comune di poter restare per pochi mesi, la Fondazione Franco Fossati ha preso atto delle decisioni burocratiche e ha deciso di lasciare libero uno spazio nel quale molto probabilmente non potrà più rientrare per mancanza di fondi, consumati per il trasloco. Non sono purtroppo bastati i contributi e il sostegno raccolti dalla Fondazione nelle ultime settimane.

Con la chiusura di domenica il Museo perde molte occasioni che avrebbero contribuito anche economicamente al suo futuro e al pagamento di futuri affitti: due grandi mostre che erano in programma, tra cui una con un’importante realtà internazionale, i campus estivi che sono sempre stati apprezzati dalla cittadinanza e visti come un servizio indispensabile ai cittadini della zona, il presidio culturale del Giardino Oreste del Buono e i corsi di fumetto per ragazzi.

Questa la dichiarazione di Luigi Bona, presidente della Fondazione Franco Fossati:

“Siamo soddisfatti di aver portato a termine la pratica per l’estinzione del debito, in collaborazione con l’Avvocatura del Comune, che ringraziamo di cuore, così da non avere sulla coscienza un “enorme” (come è stato definito) danno erariale a scapito dei cittadini milanesi, ma siamo anche completamente scoraggiati da una burocrazia che chiede alla Fondazione di abbandonare uno spazio per poi rientrare dopo pochi mesi, sempre che si vinca un bando che si annuncia decisamente complicato, viste le condizioni dello stabile che si è anche recentemente allagato. Abbiamo lottato contro i mulini a vento, siamo stati definiti ‘fumettari che vivono con la testa fra le nuvolette’, ma così è troppo anche per dei supereroi. Ringraziamo tutti coloro che in questi mesi hanno avuto belle parole per noi, che ci hanno aiutato con donazioni e sottoscrivendo una petizione che conta 12.000 firme. La soluzione? Farci restare fino alla risoluzione del bando (nella speranza che non presenti condizioni impraticabili) e permetterci di partecipare senza dissanguarci per affrontare due inutili traslochi. Non è possibile, ci dicono. Allora altro non resta che salutarci con un SOB. Ci tengo a ringraziare di cuore tutti i membri del Consiglio della Fondazione, i nostri instancabili dipendenti che resteranno senza lavoro dopo anni di impegno, i collaboratori, i volontari e tutti i visitatori che ci sono stati vicini in questi anni! Resta aperto l’appello a qualsiasi Comune e Privato che voglia progettare seriamente con noi una possibile alternativa”.

DOMENICA 15 GIUGNO, dalle 15.00 alle 20.00, La Fondazione invita tutti gli amici per un saluto. Saranno presenti disegnatori, sceneggiatori, amici e visitatori che in questi anni hanno aiutato, sostenuto e incoraggiato le iniziate del WOW.