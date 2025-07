Deadline riporta che l’attore Aryan Moayed è entrato nel cast di Wonder Man, la nuova serie Marvel Studios per la piattaforma Disney Plus, dove riprenderà il ruolo dell’agente Cleary, un agente di alto grado del Dipartimento di Damage Control, visto in precedenza nel film Spider-Man: No Way Home e nella serie Ms. Marvel.

Lo show seguirà le vicende di Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II) che entra nel mondo dei supereroi ottenendo dei poteri, e diventando l’eroe conosciuto come Wonder Man.