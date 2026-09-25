Bao publishing presenta: L’ora del caffé

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: L’ora del caffè di Tetsuya Toyoda.

Un regista scroccone e bugiardo ma che, forse, è meno ciarlatano di quel che sembra, un investigatore privato assunto per incarichi al limite del surreale, passando per le disavventure di una giovane adolescente… Tetsuya Toyoda realizza un manga autoconclusivo fatto di storie profondamente umane in cui i cui protagonisti ricorrono più volte, in modo coeso, costruendo un volume interamente incentrato attorno a un principio: in ogni storia si beve il caffè. A tratti amari, corposi, dolci o rinvigorenti, questi diciassette capitoli sono altrettanti momenti di vita da assaporare… proprio come un buon caffè.

Tetsuya Toyoda

L’ora del caffè

Numero pagine: 208, b/n , formato 12.6 x 18 cm, brossurato

Prezzo: 8.90 euro

Uscita: giugno 2026

ISBN: 9791256212712

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L’AUTORE

Tetsuya Toyoda (1967, originario della prefettura di Ibaraki) è stato profondamente influenzato dall’opera di Taniguchi Jirō; ha debuttato nel 2003 vincendo il Grand Prize all’Afternoon Shiki Prize Summer Contest e le sue opere successive più amate dal grande pubblico (Undercurrent, L’ora del caffè) l’hanno portato nel 2020 a essere selezionato per illustrare la copertina di una raccolta di racconti di Haruki Murakami.