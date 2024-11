Venom: The Last Dance – Ottimi incassi in Cina e Corea del Sud

Dopo un buon secondo weekend al botteghino americano, Venom: The Last Dance ha mantenuto saldamente il primo posto anche in Cina, dove la pellicola diretta da Kelly Marcel ha battuto il thriller locale Cesium Fallout.

La pellicola ha incassato 14.6 milioni di dollari, portandosi nel paese asiatico a un totale di 70.8 milioni di dollari a 12 giorni dall’uscita. La corsa di Venom: The Last Dance ha un ritmo molto simile a quello di Alien: Romulus in Cina e potrebbe vedere il terzo capitolo interpretato da Tom Hardy tra i primi tre film di Hollywood per incassi nel paese quest’anno.

Secondo weekend consecutivo in testa al botteghino anche in Corea del Sud, dove il terzo capitolo Marvel/Sony ha incassato 2.21 milioni di dollari con un calo moderato del 48%, portandosi a un totale di 9.3 milioni.