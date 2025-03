Una Start-Up da Oscar per “Flow” in edizione limitata con Blu-Ray

CG Entertainment è orgogliosa di annunciare la partenza della campagna di crowdfunding START UP! per pubblicare in Edizione Limitata e Numerata FLOW – UN MONDO DA SALVARE di Gints Zilbalodis (opera distribuita da Teodora Film). Il pluripremiato lungometraggio d’animazione vincitore del Golden Globe e dell’Oscar® sarà pubblicato in un’edizione esclusiva contenente il Blu-ray, il disco 4K Ultra HD HDR10 e un booklet inedito solo al raggiungimento di 400 preacquisti effettuati da questo indirizzo https://www.cgtv.it/film-dvd/ flow-un-mondo-da-salvare/ entro il 18 aprile.

LA LIMITED EDITION DI FLOW sarà così composta:

– Disco 4K UHD HDR10

– Blu-ray

– Formato Digipack con due artwork alternativi

– Nome dei partecipanti al crowdfunding START UP!

– Numerazione della copia

– Contenuti speciali: Intervista al regista; Animatic; Gallery concept art; due Trailer; il cortometraggio “Aqua” di Gints Zilbalodis (2012, 7’); il cortometraggio “Priorities” di Gints Zilbalodis (2014, 9’); Cat Pushing Oscar

– Booklet esclusivo a cura di Lucia Pavan

Inoltre, per rendere omaggio a Gints Zilbalodis, uno tra i più giovani e affermati talenti dell’animazione contemporanea, CG offre a chi parteciperà al crowdfunding di FLOW la possibilità di avere il BLU RAY finora inedito del suo precedente lungometraggio, AWAY, arrivato in Italia grazie a Draka Distribution.