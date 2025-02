“Un mondo sotto Destino” introduce i nuovi Signori del Male

Nel quadro della nuova saga evento “One World Under Doom”, in cui la nemesi del fantastico quartetto ha assunto i poteri e il ruolo di nuovo Stregone Supremo dell’universo Marvel in seguito alle vicende narrate nel recente Blood Hunt, i Vendicatori affronteranno una nuova iterazione dei Signori del Male.

Nell’albo che segna il 25° numero del loro ciclo, Jed MacKay e Valerio Schiti presenteranno una storia in cui un terificante gruppo di supercriminali organizzerà un assalto al quartier generale degli Eroi più Potenti della Terra, ovvero la Città Impossibile.

I Signori del Male sono uno storico gruppo di villain, la maggior parte in passato guidati dal Barone Zemo, che nel corso degli anni ha attaccato varie volte i Vendicatori, soprattutto in saghe storiche come Riti di Conquista.