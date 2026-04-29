Catwoman reinterpretata dalla lente dello young adult

Sotto la Luna è un romanzo young adult in forma di graphic novel che reinterpreta la gioventù di Catwoman (e, collateralmente, di Bruce Wayne) con una storia drammatica, emotiva e incalzante che rappresenta una origin story solo incidentalmente supereroistica.

Il fumetto racconta il momento in cui la vita di Selina prende una svolta dolorosa. Il costante peggioramento del rapporto con il nuovo compagno della madre la spinge infatti a fuggire da casa e vivere per strada. Per sopravvivere Selina compie furtarelli che la portano a incrociare Ojo, un ragazzo che le insegna i rudimenti del parkour e che fa parte di una piccola banda composta dall’hacker Yang e dalla piccola Briar Rose, un incontro che la porta a sperimentare l’esperienza di una sua famiglia surrogata. Il gruppo ha in mente di realizzare il furto di un prezioso libro antico, mentre per Gotham si aggira un assassino che sembra utilizzare una belva per compiere i suoi crimini.

Abusi, famiglia, legami, traumi, vita di strada che si rincorrono in una storia sul desiderio di appartenenza. Gli elementi imbastiti da Lauren Myracle sono solidi e questa rilettura giovanile di Catwoman è trascinante ed emotivamente di grande impatto. Il lavoro funziona molto bene su più livelli, riuscendo per buona parte del fumetto a gestire in ottimo equilibrio le componenti più psicologiche, quelle più avventurose e di thrilling e la crescita e lo sviluppo della protagonista. Un equilibrio che si rompe e scivola nel finale dove questi pesi si sbilanciano un poco – ad esempio la risoluzione della parte più thrilling risulta frettolosa.

Il risultato è comunque una rilettura molto interessante e ben condotta che intercetta perfettamente il target a cui è destinato.

Sotto la luna racconta l’adolescenza in maniera schietta e poco paternalista e utilizza empatia – declinata in varie forme – e dolore senza lasciare che questi diventino mero pretesto o facile escamotage per far presa sul lettore.

Il lavoro di Isaac Goodhart sceglie la bicromia (bianco, nero e blu), un tratto pulito e tavole dalla gabbia ortogonale (niente diagonali e forme originali delle vignette come capita spesso nel fumetto supereroistico) ma molto libera e che usa poche vignette alla volta, con una regia molto dinamica e funzionale.

Sotto la luna è una lettura incalzante dall’ottima costruzioni di temi e personaggi che colpiscono e trascinano il lettore e tratta personaggi come Catwoman e Bruce Wayne con un piglio che ha più il sapore di un lecito aggiornamento che non una vera e propria reinterpretazione, per confezionare un fumetto che amplia e diversifica – soprattutto per nuovi lettori – le possibilità del racconto di supereroi dall’ingombrante tradizione editoriale.

Abbiamo parlato di:

Sotto la Luna

Lauren Myracle, Isaac Goodhart

Traduzione di Silvia Bertini

Panini Comics, 2025

200 pagine, brossurato, colori – 12,00 €

ISBN: 9791221932454